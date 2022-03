Bären und Eber wittern Derbyfeuer

Mit Volldampf aus der Krise: Ebersbergs Simon Wiener (l.) im Duell mit dem Kirchseeoner Max Hotz. © stefan rossmann

Punktgleich und jeweils nach einem Erfolgserlebnis treffen der TSV Grafing und der TSV Ebersberg aufeinander.

Grafing – Kurz bevor der Unparteiische Martin Günther am Sonntag, 15 Uhr, im Grafinger Stadion das Derby zwischen Bären- und Kreisstadt anpfeift, wird in den Mannschaftskabinen ein letztes Mal Ruhe einkehren. Die Kreisliga-Kicker aus Grafing und Ebersberg versuchen noch einmal Ruhe und ihren Fokus zu finden, die beiden Trainer suchen nach passenden Worten. „Also ich werde meine letzte Ansprache vor dem Spiel spontan aus dem Bauch heraus halten“, verrät Eber-Coach Timi Tepedelen vorab. „Aber normalerweise braucht ein Trainer vor so einem Spiel nicht viel zu sagen.“

Zweifelsohne verbindet die Trainergeneration mit Tepedelen und Grafings Alex Salem weitaus mehr Prestige, Rivalität und sportliche Historie im jeweils anderen Verein mit diesem Lokalderby als die jüngere Spielergeneration. Bestes Beispiel sei der tor- und emotionslose Freundschaftskick im Hinspiel gewesen, sagt Tepedelen. „Für Spieler vom alten Schlag wie Gidi Wieser, Georg Münch oder Fabian Keller bei Grafing hat das einen anderen Reiz. Aber auch die Jungen müssen dieses Feuer kennenlernen. Und die Tabellenkonstellation kann dieses Feuer entfachen, glaube ich.“

Punktgleich schweben beide Teams mit einem Punktbreit Luft über der Relegationszone, weshalb auch Grafings Technischer Leiter, Jürgen Daser, von „einem Duell auf Augenhöhe unter ähnlichen Voraussetzungen“ ausgeht. Beide Konkurrenten starteten mit einer Ergebniskrise aus der Winterpause, beide feierten unter der Woche ihren ersten Dreier. Fürs Selbstvertrauen nach langer Durststrecke sei der 3:1-Erfolg gegen Waldtrudering „sehr wichtig“ und der Kurzeinsatz von Torjäger Jakob Oswald „sehr erfreulich“ gewesen, schildert Daser die Bärenstädter Ausgangslage.

In der Kreisstadt sorgte derweil ein tadelloses 5:0 über Kirchseeon in Tepedelens Team „richtig für Auftrieb“. Bei vier Punkten aus „vier Superspielen von uns“, muss Tepedelen bei Kassensturz jedoch einen Ertragsausfall konstatieren, den ein Derbysieg definitiv erträglicher machen würde. Mit einer erneuten Punkteteilung wären diesmal aber weder die Eber noch die Bären glücklich.