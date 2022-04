Coach wirft Team fehlende Disziplin und mangelnde Klasse vor

Zuschauer bei der Moosinninger Akrobatik-Einlage (l. Dennis Stauf): der Baldhamer Nelson Rook (r.). © stefan rossmann

Der SC Baldham-Vaterstetten steckt nach der dritten Niederlage in Serie im Abstiegssumpf.

Vaterstetten – Noch keine Viertelstunde war die Fußball-Bezirksligapartie zwischen dem SC Baldham-Vaterstetten und dem FC Moosinning alt, da schwante der Heimelf bereits, dass dies aus sportlicher Sicht „keine schönen Ostern“ werden würden, wie Trainer Gedi Sugzda seiner Enttäuschung Ausdruck verlieh. Der 53-jährige Fußballlehrer konnte anhand dieser „besch… Anfangsphase“ in zwei Fallbeispielen leicht verständlich machen, weshalb sich der SCBV in der Abstiegszone festgefahren hat. Zunächst das 0:1 (wie später das 0:3) nach einem Moosinninger Eckball: „Wir haben bei Standards eine klare Zuteilung, die in der Kabine auf Tafeln und Bildern hängt. Wenn dann der gefährlichste Kopfballspieler alleingelassen wird und genüsslich einköpfen kann, hat das nicht nur mit fehlender Disziplin, sondern auch mangelnder Klasse zu tun.“

Aus seiner Sicht sei es „unglaublich“, wie oft seine Schützlinge im Defensivverhalten Absprachen ignorieren und „Interpretationsräume“ öffnen würden. Es sei „naiv, wenn wir nur in zwei von sechs Spielen gut verteidigen“, leitete Gedi Sugzda nahtlos zur spielentscheidenden, ebenso sinnbildlichen, Szene über: Dem Platzverweis für Michael Reiter, der bei einem Klärungsversuch einen von hinten eingelaufenen Gegenspieler unglücklich mit dem Fuß am Kopf erwischte. „Eine Zehntelsekunde war der Gegner schneller am Ball, dafür trifft Michi keine Schuld, obwohl er da vorher schon anders hingehen kann“, ärgerte sich Sugzda einerseits darüber, dass bei einem rüden Einsteigen gegen Simon Lämmermeier kurz darauf „mit zweierlei Maß gemessen“ worden sei. Andererseits rechnete er vor: „Insgesamt haben wir in den letzten beiden Spielen 110 Minuten in Unterzahl gespielt. Das muss man sich mal vorstellen! Als Drittletzter ist es dann natürlich unmöglich, gegen die vorderen Mannschaften etwas zu holen.“

Rote Karte für Michael Reiter

Selbstredend sei Moosinnings Auswärtserfolg hochverdient. Ein Blick auf die Fairnesstabelle sollte Sugzdas Spielern dennoch Warnung sein: Spitzenreiter bei Rot (5) sowie Gelb-Rot (4). „Das bringt uns schon die komplette Saison über in Nöte. Aus Dummheit, Unvermögen oder fehlender Cleverness.“ Nur Disziplin, Mut und der Wille zur Verbesserung könnten den SCBV in den verbleibenden fünf Partien vor dem Abstieg bewahren. „So direkt wie ich Fehler anspreche, so sehr glaube ich an diese Truppe und ihren guten Charakter“, sagte Gedi Sugzda. „Nach Ostern müssen wir ordentlich trainieren und unsere Fehler minimieren.“