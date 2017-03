SC Baldham-Vaterstetten unterliegt im Vergleich der Bezirksligisten

Tor- und aufschlussreich

SC Baldham Vaterstetten- Sieben Treffer fielen beim Testspiel der Bezirksligisten SC Baldham-Vaterstetten und DJK Pasing.

Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier zog nach der 3:4-Niederlage deshalb zwei Fazits. „Sie haben gezeigt, dass sie torgefährlich sind“, meinte er bezüglich der teils schön herausgespielten Treffer seines SCBV. Allerdings musste Lämmermeier auch festhalten, dass die Mannschaft beim frühen Rückstand aus der ersten Minute „noch in der Kabine“ war, und dass die schnellen Pasinger Angreifer der Baldhamer Defensivabteilung ordentlich Probleme bereiteten.

Eine Woche verbleibt Coach Mike Probst, „um diese Fehler abzustellen.“ Beim Rückrundenauftakt gegen den TSV Dorfen am kommenden Samstag soll der Abwehrriegel stabiler stehen.

Eine Sorgenfalte auf der Stirn des Abteilungsleiters ist Fabian Kreissl zuzuschreiben. Der offensive Mittelfeldspieler traf bereits acht Mal in der laufenden Saison – und fällt nun wegen Rückenproblemen aus. Selbst ein Einsatz in der kommenden Woche sei unwahrscheinlich. Lämmermeier sieht in Lucas Wagner oder Mansouri Alassani einen adäquaten Ersatz, um Kreissls Ausfall aufzufangen. Gegen Pasing fehlte auch Roman Krumpholz wegen einer Erkältung. Der Angreifer sollte aber gegen den TSV Dorfen wieder fit sein. Weil die Vorbereitung bis dato ganz nach dem Geschmack des Trainers lief, ist auch Lämmermeier guter Dinge.

SCBV: Dachs, Wöhrmüller, Borrmann, Schmalz, Lämmermeier (56. Alassani), Kapellas, Lechner (56. Oliver Held), Holzapfel, Wagner (53. Kaltenhauser), Sherifi.

