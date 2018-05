Baldhamer Reserve nach 3:1 gegen FC Stern bereits am Ziel

Kreisliga 3

Vaterstetten – Der Klassenerhalt war das große Ziel dieser Saison. Den kann dem SC Baldham-Vaterstetten II nach dem 3:1 2:0)-Erfolg gegen den FC Stern München jetzt niemand mehr nehmen.

Vor allem in Halbzeit eins verzeichneten die Gastgeber ein ordentliches Chancenplus und stellten die Weichen früh auf Sieg: Mikus Rubenis stand nach einem langen Ball von David Darmoro plötzlich vor dem FC-Kasten und verwandelte eiskalt (1.). Nach einer Viertelstunde erhöhte Patrick Hillert mit einem sehenswerten Treffer aus 25 Metern auf 2:0 und sorgte damit für einen vorerst beruhigenden Vorsprung. Nach dem Anschlusstreffer (51.) drückte der FC Stern noch mal auf den Ausgleich, aber Markus Buck sicherte der Baldhamer Reserve den Sieg (75.) und den Verbleib in der Kreisliga.

„Die erste Halbzeit waren wir sehr agil und hatten zahlreiche Chancen“, brachte SCBV-Spielertrainer Darmoro die anfängliche Überlegenheit zum Ausdruck. Mit dem 1:2 sei zwar etwas Spannung in die Partie gekommen, die Abwehrreihe aber „stand kompakt“. In den restlichen beiden Saisonspielen soll nun das Vergnügen im Vordergrund stehen: „Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende spielen und die letzten Wochen nochmal so richtig genießen“, erklärte Darmoro die Zielsetzung für die verbleibenden Partien gegen Akgüney Spor und Oberpframmern. Da im Sommer ein großer Umbruch ansteht, wird die Mannschaft in dieser Zusammensetzung danach wohl nicht mehr auf dem Platz zu sehen sein. jne

SCBV II: Krötz, Avdukic (53. Gibtner), Sousek, Hinteregger, Ast, Hillert, Holländer (65. Mayerhofer), Darmoro, Rubenis (76. Förster), Buck, Wagner