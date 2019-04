Baldhams Shala appelliert vor Derby gegen Ebersberg: „Laufen, kämpfen!“

Herbstmeister in der Krise

von Wolfgang Herfort schließen

Der Blick auf die Tabelle verrät, warum Heiko Baumgärtner dieser Tage in Sachen Fußball besonders gut gelaunt ist. Nach dem Sieg im Nachholspiel beim ASV Au ist es weniger der fünfte Tabellenplatz, der den Ebersberger Trainer ins Schwärmen bringt.

Es sind die 39 Punkte, die jetzt auf der Habenseite stehen. „Pflicht erfüllt, jetzt kommt die Kür.“ Und die könnte die Kreisstädter noch weit bringen. Vorausgesetzt, sie konservieren die jüngste Vorstellung. Bei der wurde alles geboten, was Baumgärtner von seiner Elf sehen will: Einsatz, Abschlussfreude (zumindest in der ersten Halbzeit mit gleich drei Lattentreffern), Nervenstärke und Gelassenheit. „Früher hätten wir in der Schlussphase, die zu einer regelrechten Abwehrschlacht wurde, vielleicht noch einen durchrutschen lassen. Diesmal haben wir die Qualität gezeigt, einen knappe Vorsprung nach Hause zu bringen.

Gleiches schwebt dem Ebersberger Trainer für die Partie beim SC Baldham-Vaterstetten vor. „Wir müssen nicht, wir dürfen. Klappt es, ist’s gut, wenn nicht, auch recht.“ Kür eben, abseits von Tabellenzwängen.

SCBV-Coach Gzim Shala wäre froh, er könnte dieser Einstellung Zuversicht und Optimismus entgegen setzen. Der Herbstmeister der Bezirksliga Ost ist in der Krise, hat die Tabellenführung verspielt und zehrt derzeit vom stolzen Punktepolster des vergangenen Jahres. Noch rangieren die Baldhamer auf Platz zwei, dem Relegationsplatz. Doch der ESV Freilassing ist auf zwei Zähler herangerückt.

Keine positiven Ergebnisse, kein Selbstvertrauen. Auf diesen einfachen Nenner bringt es der SCBV-Trainer, der zugeben muss, dass sein Team „derzeit von unserer früheren Spielweise weit weg ist“. Shala wirkt fast ein wenig resigniert, wenn er Ursachenforschung betreibt: „Wir sind zu unkonzentriert. Warum? Ich weiß es nicht.“

Viele Gespräche hätten er und der Vorstand mit den Spielern geführt. Wie es laufen kann, zeigt Shala am Bespiel des TSV Ebersberg auf. „Sie haben Bock auf Fußball, den Kopf frei, können unbeschwert aufspielen. Mit den Vollgas-Ebern haben sie einen tollen Rückhalt. Dazu einen der besten Kollegen, den ich kenne. Unglaublich leidenschaftlich“

Doch am Sonntag will sich Gzim Shala wieder auf die Dinge konzentrieren, die er selber beeinflussen kann. „Da gibt’s nichts geschenkt, wir müssen zeigen, dass wir Fußball spielen können und eine Mannschaft sind. Laufen, kämpfen. Es muss rüberkommen, dass wir wieder Tabellenerster werden wollen. Vielleicht ist dafür der TSV Ebersberg der richtige Gegner.“ Was ist, wenn der Erfolg ausbleibt? „Es wäre schade, wenn alles zusammenbricht, was wir uns aufgebaut haben.“