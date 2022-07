TSV Grafinger für den DM-Titel in Magdeburg

Von: Julian Betzl

Teilen

Hoch her ging es weiter für die Grafinger Volleyballer (Symbolbild) © IMAGO/GEPA pictures/ Edgar Eisner

Starkes Grafing-Quintett bei U20-DM: Hallenerfolge spiegeln sich im Sand

Grafing – Noch keine drei Monate ist es her, dass die Volleyball-Nachwuchsabteilungdes TSV Grafing ihren bis dato größten sportlichen Erfolg gefeiert hat: Den Gewinn der Deutschen U20-Hallenmeisterschaft. Noch dazu bei der Premiere als Ausrichter einer nationalen Meisterschaftsendrunde in der eigenen Jahnsporthalle. Fünf Grafinger Leistungsträger, die damals mit ihren Goldmedaillen geschmückt und die Siegerfaust geballt ihr Meister-Porträt aufnahmen, schlugen vergangenes Wochenende in Magdeburg erneut für einen DM-Titel der U20-Junioren auf. Nur eben unter überwiegend anderen Klubnamen, paarweise, gegeneinander und im Sand.

So standen sich beispielsweise im Auftaktmatch der Gruppe B der 17-jährige TSV-Zuspieler Tim Aust mit seinem Mühldorfer Partner Kilian Nennhuber und das Grafinger Team Paul Koch/Valentin Schneckenburger gegenüber, die während ihrer Sommertour allesamt für den Münchner Beachvolleyballclub Beach4U spielen. „Mal schauen, was geht, aber eine Medaille ist für uns dieses Jahr noch kein Muss“, hatte Tim Aust noch vor der Abfahrt nach Magdeburg erklärt. Nennhuber und er dürfen nächstes Jahr nochmal in der höchsten Nachwuchsklasse um den Titel spielen und haben ihren Fokus daher als amtierende auf den U19-Wettbewerb in Laboe (11. bis 14. August) gelegt, wo sie ihren Platz zwei aus dem Vorjahr toppen wollen. Den spannenden Drei-Satz-Auftakt in Magdeburg gegen Aust/Nennhuber entschieden Koch/Schneckenburger nach 15:13 im Tiebreak mit 2:1 für sich – und landeten nach Abschluss der Vorrunde doch nur auf Rang zwei. Mit zwei souveränen Vorstellungen und vier Satzgewinnen sicherten sich Jonathan Helm (VC Amberg) und Janik Sambale (TuS Holzkirchen) den Gruppensieg, die beide Anfang Mai ebenfalls im Grafinger Meisterporträt grinsten.

Fünf starke Abschlussplatzierungen

Im Achtelfinale hatten dann wiederum Aust/Nennhuber gut lachen, nachdem sie sich ungefährdet für die Runde der letzten Acht qualifiziert hatten. Auch Koch/Schneckenburger nahmen die Achtelfinalhürde spielend. Von den fünf gestarteten Grafinger Hallenmeistern schafften es aber letztlich nur Jonathan Helm und Janik Sambale ins Halbfinale von Magdeburg. Koch/Schneckenburger unterlagen den späteren Vizemeistern Hansen/Nissen klar in zwei Sätzen, während sich Aust/Nennhuber den späteren Turniersiegern Malte Höppner (FC St. Pauli)/Tilo Rietschell (VSG Lübeck) nach drei Durchgängen geschlagen geben mussten (15:21, 21:19, 8:15).

Eine Runde später ereilte Helm/Sambale gegen Höppner/Rietschell das selbe Schicksal (21:15, 20:22, 13:15), wenngleich sie den neuen Deutschen U20-Meistern durchaus an den Rand einer Niederlage bringen konnten. Vielleicht war es auch die Enttäuschung über dieses so knapp verpasste, große Endspiel, die zu einer 0:2-Niederlage im kleinen Finale für Helm/Sambale führte. Nichtsdestotrotz spiegeln die fünf starken Abschlussplatzierungen von Helm/Sambale (4.), Tim Aust (5.), Koch/Schneckenburger (5.) bei den Deutschen U20-Meisterschaften im Sand einmal mehr die Grafinger Hallenerfolge wider, die nicht nur, aber eben auch, auf überdurchschnittlich individueller, technischer Klasse fußen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.