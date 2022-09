Nowotny, Lauth und viele mehr: Ex-Profis spielen in Vaterstetten für den guten Zweck

Benny Lauth: Spielt in Vaterstetten für die DFB-AllStars © Imago/Lackovic

Das Vaterstettener Stadion steht am Samstag, 10. September, ganz im Zeichen des guten Zwecks: Ab 13 Uhr veranstaltet Rotary Deutschland dort eine Wohltätigkeitsveranstaltung der besonderen Art.

Vaterstetten – Ein Fußballturnier mit vielen Prominenten. Die Erlöse der Veranstaltung kommen Projekten zugute, die benachteiligte Kinder unterstützen. Parallel zum Turnier findet ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Tombola und vielem mehr für die ganze Familie statt. Der Eintritt ist frei.

Die fünf prominent besetzten Teams spielen von 14 bis 18 Uhr auf einem Kleinfeld im Turniermodus gegeneinander. Neben dem Team Rotary wird ein Partnerteam, ein Medienteam sowie das Team der DFB-AllStars mit u. a. Spielführer Jens Nowotny, Benny Lauth sowie Renate Lingor antreten. Angefragt für dieses Team sind auch Paul Breitner, Sven Bender und Heiko Westermann. Ebenso dabei ist das hochkarätig besetzte Team des FC Sternstunden, der ehrenamtlichen Fußballmannschaft der Benefizaktion Sternstunden. In ihm spielen u.a. die ehemaligen Ex-Profis Andi Görlitz, Jan Mauersberger, Ex-Bundesliga-Coach Manuel Baum, der Bob-Welt- & Europameister Manuel Machata, Horst Fuchs, Team-Manager der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Fernseh-Moderator Tom Meiler sowie weitere Prominente aus Sport und Unterhaltung. Gecoacht wird die Mannschaft des FC Sternstunden von der Trainer-Legende Karsten Wettberg zusammen mit Florian Hinterberger. Ralf Welter, verantwortlich für den FC Sternstunden„Es ist uns eine Ehre, schon zum zweiten Mal bei diesem besonderen und top organisierten Turnier dabei sein und wieder Geld für Kinder in Not sammeln zu können!“ (mm)