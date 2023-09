Konheiser trifft für ersten SG-Anzing-Parsdorf-Zähler – Zornedings Premierenerfolg

Von: Wolfgang Herfort

Da staubt‘s immer! Erstmals gingen Zornedings (blau, links) Alexander Ostner und Mika Pradl gegen die Nachbarn aus Baldham um (rot, links) Sebastian Kaltwasser und Corvin Deutschmann als Derbysieger vom Platz. © stefan rossmann

Der 4. Spieltag der A-Klasse München 6 im Kompakt-Überblick.

TSV Ebersberg II – SG Anzing-Parsdorf II 1:1

Die SG Anzing II-Parsdorf hat sich ihren ersten Saisonpunkt in der A-Klasse 6 erspielt. Beim bis dahin makellosen Tabellenführer TSV Ebersberg II erkämpfte sich das Team von Rene Greithanner ein 1:1-Unentschieden. „Die Ebersberger haben uns zu Beginn sehr unter Druck gesetzt“, berichtete der Gästetrainer.

Mitte des ersten Durchgangs konnte sich die SG jedoch aus ihrer Umklammerung befreien und hatte kurz vor der Pause die Führung auf dem Fuß. „Leider haben wir einen Elfmeter verschossen und sind stattdessen nahezu im Gegenzug in Rückstand geraten“, beschrieb Greithanner die Szenerie kurz vor dem Seitenwechsel, als Ebersbergs Angreifer David Volkmann (44.) die Gastgeber schließlich mit 1:0 in die Pause gehen ließ.

Doch das Team von Rene Greithanner kam gut erholt aus der Kabine. „Wir waren sofort griffig und hatten meiner Meinung nach auch die Kontrolle über das Spiel“, so der Gästecoach, der jedoch bis kurz vor Schluss zittern musste. Dann sorgte der eingewechselte Mika Konheiser (88.) mit einem Schuss aus rund 20 Metern für die Erlösung und bescherte der neu formierten SG-Mannschaft den ersten Punktgewinn in der Saison 2023/24. (fhg)

Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, L. Volkmann, Wiener, Steppan, Häußler, D. Volkmann, Gröninger, Skowronek, Schlesinger, Kisungu - Weiser, Fischer, Schmidt, Jacob, Chirco.

SG Anzing-Parsdorf II: Sonberger, Stangl, Dausch, Eisenhofer, Lezi, Wünsch, Deutschbein, Hausner, Munker, Hollerieth, Straßer - Konheiser, Pfänder, Guba, Klepsch, Schuster.

TSV Zorneding II – SC Baldham-Vaterstetten II 2:0

„Wir müssen uns bei Stocki bedanken. Er hat uns im Spiel gehalten“, lobte Zornedings Trainer Rudolf Riedl seinen Torhüter Tobias Stocker, der im ersten Durchgang zweimal glänzend gegen einen heraneilenden SCBV-Angreifer parierte. „Wenn Baldham in Führung geht, weiß man natürlich nicht, wie es dann ausgeht“, so Riedl, der sich Mitte der zweiten Hälfte über den Treffer zum 1:0 durch Alexander Ostner (60.) freuen durfte, der eine Flanke direkt in die Maschen beförderte.

Kurz vor Schluss sorgte Denis Schiffmann (88.) für die Entscheidung. „Endlich haben wir es nach drei Unentschieden geschafft, gegen Baldham zu gewinnen“, freute sich Riedl über den Erfolg gegen seinen Ex-Verein. „Bei uns hat in der zweiten Halbzeit die Kraft nachgelassen. Wir müssen uns deutlich verbessern und gegen Dornach ein Schippe drauflegen“, ließ Gästetrainer Valentin Kaiser verlauten. (fhg)

Zorneding II: Stocker, Gehart, Mühlhölzl, C. Holzmann, Freihaut, Ostner, Schiffmann, Pradl, Maier, Tieking, Göpfrich - Kamara, T. Holzmann, Englmann, Hantash, Savary.

SCBV II: D. Schmidt, Deutschmann, Blichmann, Nergert, M. Schmidt, Hintsch, Kaltwasser, Tache, Doll, Kuhle, Ha. Hild - Wiester, Dörfler, He. Hild, Rooshani, Makangilu.

FC Aschheim II – TSV Grafing II 0:0

Hektische Betriebsamkeit herrschte bei den Grafingern bereits vor dem Anstoß. Hatten sich doch gleich vier Stammspieler kurzfristig krank gemeldet. „Das war zwar so nicht geplant, aber da musste ich eben einspringen“, sagte Quirin Kistler, Technischer Leiter des TSV. Eigentlich ist seine aktive Karriere längst vorbei, „doch wenn’s sein muss, geht schon noch a bisserl was“. Mit dem einen Punkt waren er und sein A-Klassen-Team letztlich auch aufgrund der Umstände zufrieden. „Wir haben alles gegeben, wieder einmal zu Null gespielt. Wie schon vergangenes Jahr sammeln wir mühsam Punkt für Punkt ein“, so Kistler. (hw)

TSV Grafing II: Lanzl, Marxen, Seifert, L. Oswald, Dichtl, Lazarus, Khun, Schötz, Linnemans, Kinzl, Kraus - Kistler, Kitzberger, Deistler, Kropp.