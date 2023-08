Bewährungsprobe in Kastl – VfB Forstinning bekommt es mit „richtig starkem“ Gegner zu tun

Packt aktuell gerne bei Bällen und Punkten zu: Forstinnings Torhüter Marko Susac konnte seinen Kasten in den letzten beiden Partien tadellos sauber halten. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

In den Altöttinger Landkreis reist an diesem Samstag der VfB Forstinning, um dort beim punktgleichen TSV Kastl um 14 Uhr zur sechsten Landesligapartie in diesem Spieljahr anzutreten.

Forstinning – Zwei Siege ohne Gegentor verzeichnete der VfB zuletzt gegen Geretsried und Neufraunhofen und stabilisierte damit die zuvor recht wacklige Defensive. Nicht absolut zufrieden ist aber Neutrainer Florian Hahn mit dem Gesamtertrag aus den ersten fünf Partien: „Die neun Punkte waren das Minimum, aber eigentlich sind es zu wenig.“

Damit bezieht sich Hahn auch auf die bislang bespielte Konkurrenz, die sich bis auf Feldmoching geschlossen in der Relegations- und Abstiegszone befindet. „Die richtig starken Gegner kommen jetzt erst in den nächsten Wochen.“ Dazu zählt der Übungsleiter auch unbedingt den heutigen Kontrahenten. „Ich bin mir sicher, dass Kastl bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielt. Sie haben ein gutes Gerüst um die beiden Grothes und Sebastian Spinner, dazu einige Spieler aus der U19 von Wacker Burghausen.“

Bei diesem Verein agierte Hahn einst auch als Sportdirektor in der dritten Liga. Für ihn hängen im malerischen Kastl also „die Früchte extrem hoch“, doch erreichbar sollten die Punkte schon sein. Der TSV Kastl reparierte als angestammter Landesligist den Bezirksligaunfall im Sommer 2022 umgehend und stieg sofort wieder in die sechsthöchste Amateurklasse auf. Kongruent zum VfB gewann der Aufsteiger bislang drei Partie und musste zwei Niederlagen einstecken. Zuletzt im Spitzenduell beim Tabellenführer TSV Grünwald mit einem 1:2.

Dort stellte Abteilungsleiter Jochen Brehm zwar eine Dominanz der Grünwalder fest, doch nach der Führung von Kastl führte erst ein unglückliches Eigentor von Pascal Linhart zum Ausgleich und zur Wende. „Aber insgesamt sind wir aktuell im Soll, es passt“, freut sich der Funktionär über den gelungenen Start.

Bei der Aufgabe gegen den VfB Forstinning erwartet Brehm „ein Duell auf Augenhöhe“, doch angesichts des Heimvorteils sollte zu Hause „voll“ gepunktet werden. „Wir wollen einfach auch die Distanz zur gefährlichen Zone wahren, dann können wir ruhiger arbeiten,“ ist Jochen Brehm auch von den Vorzügen einer Platzierung in der oberen Tabellenhälfte überzeugt. (arl)