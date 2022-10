Zwei Aussetzer entscheiden Partie: TSV Aßling unterliegt SF Schwaig

Von: Olaf Heid

In der Zange: Aßlings Sandra Funkenhauser (M.) traf dennoch dreifach gegen Schwaig. © s. rossmann

Im Bezirksliga-Duell gegen den FC SF Schwaig setzte es eine bittere Heimpleite, weil sich die Gastgeberinnen zwei kurze Schwächephasen mit je drei Gegentoren leisteten.

Aßling – Die Fußballfrauen des TSV Aßling verließen mit hängenden Köpfen den Platz. Das Resultat spiegele den Spielverlauf „nicht ganz wider“, analysierte TSV-Coach Laszlo Ziegler. „Schwaig hat eine sehr gut ausgebildete Mannschaft mit sehr jungen Spielerinnen und zwar von Position 1 bis 16.“ Doch seine motivierte Elf habe eine starke Willensleistung geboten „und den Gegner komplett im Griff“ gehabt, sich aber letztlich selber ein Bein gestellt.

Aßlings Torschützin vom Dienst, Sandra Funkenhauser gelang das 1:0 (13.). Die Schwaiger Frauen scheiterten danach wiederholt an der starken TSV-Abwehr. Bis zu einer verhängnisvollen Szene in der 21. Minute: Bei einem Freistoß stellten die Gastgeberinnen noch die Mauer, obwohl der Ball frei gegeben war, was FC-Torjägerin Lisa Maier eiskalt ausnutzte und das Spielgerät zum 1:1 ins leere Tor schoss. „Das hat uns komplett aus unserem Spiel gebracht“, sagte Ziegler kopfschüttelnd: „Das war sehr bitter.“ Denn Schwaig legte dazu per Doppelschlag (24./25.) sofort nach.

Schwaig trifft in sieben Minuten drei Mal – TSV Trainer Ziegler: „Danach wurde es leider sehr schwer“

Doch Zieglers Elf kämpfte, verkürzte durch Heidemarie Bortenschlägers Kopfballtreffer vor der Pause noch auf 2:3 (43.) und glich danach durch Funkenhauser (47.) aus. „Uns war klar, dass wir eine gute, erste Halbzeit gespielt haben, aber vier Minuten Abwesenheit wurden halt ausgenutzt.“

In Durchgang zwei folgte allerdings eine zweite, diesmal siebenminütige Aßlinger Schwächephase, in der der Liganeuling aus dem Kreis Erding auf 6:3 (49./52./56.) erhöhte. „Danach wurde es leider sehr schwer“, bedauerte TSV-Trainer Ziegler. Funkenhauser verkürzte mit ihrem dritten Tagestreffer zwar auf 4:6. Weil ein Foul im FC-Strafraum jedoch aus Aßlinger Sicht nicht geahndet wurde, kam letztlich keine große Spannung mehr auf. (Olaf Heid)

Aßling: Greimel, Loidl, Deliano, Böhmer, Henke, Peschke, Klostermeier, Funkenhauser, Wimmer, Limberger, Bortenschläger; Geißinger, Gilg, Kreuzer (Riedl, Rinser).