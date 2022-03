SC Baldham-Vaterstetten: Suzda dämpft Euphorie - „Wir sind in keinem Bereich Toplevel“

Weiter mit Vehemenz: Marco Höferth (r.) und der SCBV wollen gegen Dorfen erneut punkten. © stefan rossmann

Bis die Gemeinde Vaterstetten den Stadionrasen für bespielbar erklärt, ist der Kunstrasen für die Bezirksliga-Fußballer des SC Baldham-Vaterstetten derzeit mehr Segen denn Fluch.

Vaterstetten – Atmosphärisch sind weit verteilte, umstehende Anhänger zwar weniger eindringlich und aufrüttelnd wie ein kompakter rot-weißer Tribünenblock. Doch der lärmenden Unterstützung der Baldhamer Nachwuchskicker konnte der Herren-Coach vergangenen Samstag auch einiges abgewinnen.

„Richtig schön, dass die Sechs-, Siebenjährigen uns so lautstark unterstützt haben“, freute sich SCBV-Cheftrainer Gediminas Sugzda nach dem wichtigen 3:2-Erfolg über den SV Reichertsheim. „Aber das erste, gefühlt richtige Heimspiel wird im Stadion stattfinden.“ Noch wird im Vaterstettener Sportpark aber, wie auch an diesem Mittwochabend um 20 Uhr gegen den TSV Dorfen, auf Kunstrasen gekickt.

SC Baldham-Vaterstetten: Langengeisling hat Vorrang

Speziell gegen solch spielstarke Gäste mit viel individueller Klasse erhofft sich die Heimelf davon zumindest in der Anfangsphase einen kleinen, gewohnheitsbedingten Vorteil. „Trotzdem müssen wir uns noch mal in allen Bereichen ein Stück steigern“, sieht Sugzda nach der vollen Punktausbeute aus den ersten beiden Pflichtspielen seit seiner Rückkehr keine Veranlassung zur Entspannung. Zumal der erste Saisonspieltag und die 1:7-Demütigung aus dem Hinspiel sicher noch in einer finsteren Hirnwindung seiner Schützlinge herumspukt. „Wir können nicht stagnieren, weil wir in keinem Bereich auf Toplevel sind und jetzt eher noch mehr frische Kräfte brauchen.“

Im Hinblick auf das nächste Endspiel im Abstiegskampf, am kommenden Samstag beim punktgleichen Tabellennachbarn FC Langengeisling, überlegt Sugzda die Aufstellung für heute Abend aus der Warte der Belastungssteuerung heraus zu wählen. Nach ihren Einwechslungen gegen Reichertsheim seien die genesenen Eray Özcan und Alpay Özgül heiße Kandidaten für die Baldhamer Startelf, der laut Coach Gedi Sugzda eine „superschwierige“ Aufgabe bevorsteht. „Für Dorfen geht tabellarisch nicht mehr viel nach oben oder unten. Die werden ohne Angst, befreit aufspielen.“

Wann sich beim SCBV eine vergleichbare Leichtigkeit breitmachen könnte? „Nach fünf, sechs Siegen kann sich vielleicht Euphorie entfalten“, meint Sugzda. „Zwei schwere Spiele haben wir schon gewonnen, die Jungs machen ihren Job und geben alles. Das ist für mich Kriterium Nummer eins.“ (Julian Betzl)