Pero Knezevic und der TSV Ebersberg kommen auf dem Zahnfleisch daher

Nur fünf aktive Feldspieler im Training

von Julian Betzl schließen

Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen wünscht sich Ebersbergs Fußballtrainer Pero Knezevic vor dem Wochenende einen überraschenden Wintereinbruch herbei. Halb im Spaß, halb im Ernst.

Wenn eine Trainingswoche mit gerade einmal fünf aktiven Feldspielern beginnt und am Nachmittag vor dem immens wichtigen Heimspiel der Bezirksliga Ost gegen Tabellennachbar TSV Dorfen (Anstoß 15.30 Uhr) genau elf Kicker aus einem 28-Mann-Kader zur Verfügung stehen, bleibt Knezevic inzwischen fast entspannt. „Mein Co-Trainer Michi Steppan und ich haben uns mit dem ständigen Tricksen und Zaubern am Kader arrangiert.“ Dennoch sei es nun an der Zeit, Knezevics Spielerpass aus Schwaig anzufordern. Man weiß ja nie.

„Harte Aufgabe unter diesen Bedingungen“

Was sich der TSV-Trainer an seinem 37. Geburtstag wünscht, weiß Knezevic dafür umso genauer: „Das wären dann drei Punkte. Eine harte Aufgabe unter diesen Bedingungen, aber eigentlich muss ein Sieg her, sonst wird es in der Rückrunde richtig schwer für uns.“ Die vage Hoffnung der Kreisstädter, zumindest auf Relegationsplatz 13 zu überwintern, den die Gäste aktuell mit zwei Zählern Vorsprung belegen, würde bei einer Niederlage und einem Blick aufs Restprogramm rapide dahinschmelzen.

Mut macht Ebersbergs Coach, dass er das Gros des Gästekaders noch gut aus seiner Schwaiger Zeit kennt und die angeschlagenen Stützen Florian Köster sowie Konrad Voglsinger einsatzbereit scheinen. „Das sah am letzten Sonntag in Baldham schon mal schlimmer aus“, gesteht Pero Knezevic, dass er seinen Spielerpass im Falle eines erneuten Voglsinger-Ausfalls in der Innenverteidigung wohl schon früher angefordert hätte.