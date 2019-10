Spitzenspiel in Forstinning - VfB fordert den TSV Reichertsheim

Um jeden Ball, in jeder Lage: Einen heißen Kampf will der VfB um Kapitän Mathias Hirt (l.) abliefern.

„Spiel auf Augenhöhe“

von Christian Scharl schließen

Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Ost kommt am Samstag in den Forstinninger Sportpark. Der VfB erwartet den TSV Reichertsheim zum Duell der beiden Mannschaften der Stunde.

Der VfB Forstinning freut sich auf die Spitzenbegegnung mit dem aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Ost, dem SV Reichertsheim, im heimischen Sportpark. Nach der starken Vorstellung in Saaldorf möchte Forstinning an diesem Samstag um 14.30 Uhr seine Erfolgswelle weiter reiten und die makellose September-Bilanz mit ausschließlich Siegen auch im Oktober fortsetzen.

Alles grün: In der Fupa-Statistik der letzten fünf Spieltage leuchtet bei beiden Vereinen ausschließlich die Farbe der Hoffnung, übersetzt also ausnahmslos Siege. Der SV Reichertsheim eroberte sich damit doch etwas überraschend die Tabellenspitze, während Forstinning die Erfolgsserie vom vorletzten auf den vierten Tabellenrang spülte. „Die beiden Mannschaften der Stunde“, tituliert dann auch entsprechend Reichertsheims Pressesprecher Walter Semerad. Er sieht seinen Verein aber keineswegs in der Favoritenrolle, sondern erwartet „ein Spiel auf Augenhöhe“.

„Haben eine gute Mischung“

Befragt nach den Gründen für den Höhenflug des Vereins aus der kleinen Gemeinde Reichertsheim (1680 Einwohner) mit ihren 107 Ortsteilen verweist der Funktionär auf mehrere Faktoren: „Wir haben ein sehr gutes Trainerteam, eine sehr gute sportliche Leitung und eine sehr gute Jugendarbeit.“ Welche wiederum zu einem stetigen Kräfte-Nachschub, auch in diesem Spieljahr mit einigen eigenen Nachwuchsspielern, und einem kompensationsfähigen Kader mit entsprechendem Konkurrenzkampf führt. „Wir können also verletzte Spieler gut ersetzen, und wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen, sehr willigen Spielern“, verweist Semerad auf das große Plus der Reichertsheimer.

Die Kaderstärke spielt auch beim VfB Forstinning keine unwesentliche Rolle. Die üblichen zwei bis drei Verletzten stehen auch beim VfB momentan auf der Rekonvaleszenzliste, doch die adäquate Neubesetzung bereitet Trainer Ivica Coric zumindest keine größeren Probleme im Moment. Das Hochgefühl nach dem Prädikatssieg in Saaldorf übertrug sich auch auf den sehr analytisch vorgehenden Coach, der die Mannschaft nach den Schwierigkeiten zum Saisonstart nun wieder in der richtigen Spur hat.