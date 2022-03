VfB Forstinning souverän in der Spur - Gäste-Trainer lobt: „Der VfB ist technisch zu beschlagen“

Abgeräumt im Luftduell: Forstinnings Bakary Touray zog gegen Westerndorfs Torwart Simon Rott den Kürzeren. Der VfB-Stürmer traf dennoch einmal beim 3:0-Sieg. © S. rossmann

Alles im Griff hatte Fußball-Bezirksligist VfB Forstinning im Heimduell gegen den abstiegsbedrohten SV Westerndorf.

Forstinning –Zu sicher trat die Defensive auf, zu schnell agierte die Offensivabteilung für die Gäste. Am Ende stand ein sicheres 3:0 im Spielberichtsbogen, doch auch die Konkurrenz aus Freilassing und Moosinning siegte und hängt damit dem VfB weiterhin an den Hacken.

Auf eine ganze Reihe an Akteuren musste der VfB aus diversen Gründen verzichten, trotzdem schickte Trainer Ivica Coric dank der Forstinninger Kadertiefe immer noch eine starke Truppe auf den Kunstrasen. Und eine Kombination ganz links führte dann zum schnellen 1:0 für die Heimelf. Abdelilah Erraji spielte Sven Jajcinovic frei, die abschließende Hereingabe verwertete Kevin Becker mit einem sehenswerten Direktschuss ins Westerndorfer Netz (3.). Dabei wäre bei jeder Ballweitergabe eigentlich der rechte Fuß die einfachere Wahl gewesen, doch sämtliche Torbeteiligten entschieden sich kurioserweise für den linken.

In der flotten Anfangsphase wollten auch die Gäste ihren Teil zur Unterhaltung beitragen und schreckten die VfB-Fans mit einem Lattenkracher von Luca Leupolz auf, doch dies sollte die einzige Gefahrensituation für den VfB während der gesamten Spielzeit bleiben.

Die Partie hing dann Mitte der ersten Halbzeit etwas durch, kurz vor dem Seitenwechsel sorgten noch Jajcinovic und Abwehrchef Nico Weismor mit einem Kopfball für Betrieb im Westerndorfer Strafraum. Bei den Platzherren machte im zweiten Durchgang Einwechselakteur Abdullah Aynaci mächtig Dampf auf der linken Angriffsseite. In der 55. Minute scheiterte der im Winter zum VfB zurück gekehrte Techniker zunächst noch an SVW-Schlussmann Simon Rott. Den abprallenden Ball servierte Aynaci jedoch maßgerecht auf Bakary Touray und das 2:0 war perfekt. Der Spielausgang hatte sich damit entscheiden, zu offensivschwach trat der Gast aus Westerndorf an diesem Tag auf.

„Wir hatten in der zweiten Halbzeit keinen Torschuss mehr“, stellte dann auch Gästetrainer Franz Pritzl fest. Forstinning hatte aber noch ein Highlight im Köcher. Aynaci überlupfte Rott aus ganz schwierigem Winkel und erzielte damit das 3:0 (86.) und den Endstand. „Wir waren heute chancenlos gegen einen übermächtigen Gegner. Der VfB ist technisch zu beschlagen, das muss man einfach anerkennen.“ Pritzl wollte bei seiner Spielanalyse also nicht zu viel Kritik an seiner Mannschaft ansetzen. „Wir müssen gegen unsere direkten Konkurrenten gewinnen, das ist entscheidend.“ (Christian Scharl)