Bezirksliga: Schlusslicht Grafing erkämpft Remis gegen Spitzenbeiter - Aßling spielt 2:2 zuhause

Einen schweren Stand hatten die Gäste in Grafing (Johanna Garnreiter, li.). © sro

Grafing sorgte für die Überraschung des Spieltages. Der TSV errang gegen den haushohen Favoriten und Spitzenreiter aus Langengeisling ein 3:3 Unentschieden.

TSV Aßling – SG Otterfing/Holzkirchen 2:2

So schief konnten die Vereinsbrillen gar nicht sitzen, als dass man mit dem Gefühl eines Punktverlustes den Büchsenberg verließ. Ob man bei der Spielanlage oder den Großchancen Maß anlegte, beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. So dauerte es nicht lange, nachdem Stefanie Hofmann einen Querpass eiskalt zur Aßlinger Führung verwandelt hatte (9.), bis auch die Gäste nach einem Fehler im Spielaufbau anschrieben (14.). Kurz darauf stibitzte TSV-Torjägerin Sandra Funkenhauser die Kugel und ließ der Gäste-Torfrau beim 2:1 keine Abwehrmöglichkeit (20.). „Vielleicht wäre mehr als ein Punkt drin gewesen, wenn wir nicht auch beim zweiten Gegentor mithelfen“, ärgerte sich Aßlings Trainer Laszlo Ziegler über die Entstehung des Ausgleichs (34.). „Insgesamt kann ich aber mit dem Punkt zufrieden sein, weil auch die zweite Halbzeit ausgeglichen war und beide Teams noch eine Riesenchance hatten.“ Funkenhauser scheiterte an einem überragenden Torwartreflex, die Gästestürmerin zielte zu ungenau, gerechtes Remis. (bj)

TSV Aßling: Brandmüller, Loidl, Henke, Riedl, Hofmann, Geißinger, Funkenhauser, Gründler, Resch, Geißinger-Sowa, Limberger; Voglrieder, Wimmer, Raithel.

TSV Grafing – FC Langengeisling 3:3

Im Duell David gegen Goliath ist den Grafinger Bezirksliga-Kickerinnen in der David-Rolle ein Überraschungserfolg gelungen. Der Tabellenletzte führte im Heimspiel gegen den Meisterfavoriten FC Langengeisling zur Pause sogar mit 2:0. Sandra Moleh (2.) erzielte den frühen Führungs und Wirkungstreffer, Hanna Friedl legte nach (21.). Die Kabinenpredigt von FC-Coach Stefan Karamatic dürfte entsprechend ausgefallen sein, denn der Goliath egalisierte nach dem Seitenwechsel binnen drei Minuten durch Melanie Schöffmann (52./55. Elfmeter). Der David aus der Bärenstadt rappelte sich zwar nochmal auf und ging durch das 3:2 von Elisabeth Oswald (70.) abermals in Front, doch Schöffmann hatte in diesem Duell das letzte Wort für die Gäste aus dem Kreis Erding (87.). Drei Zähler hätten dem TSV Grafing im Abstiegskampf zwar deutlich mehr geholfen, nur war selbst mit einem Zähler in dieser Auseinandersetzung eigentlich nicht zu rechnen. Vier Spiele bleiben, um aus dieser Überraschung sechs Punkte aufzuholen und ein erfolgreiches Comeback zu feiern. (bj)

TSV Grafing: Metzner, Moleh, Hüttemann, Huber, Vogel, Köll, Oswald, Brandl, Garnreiter, Bürgmayr, Friedl; Bellan.