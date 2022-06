Bezirksliga-Meister VfB Forstinning geht in der LL Südost an den Start: „Eine sehr gute Gruppe“

Auf mehr Zuschauer und viele attraktive Gegner können sich Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning um Coach Ivica Coric (M.) freuen. foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Der BFV hat die offiziellen Spielpläne und Liga-Einteilungen der Landesligen veröffentlicht. Auf den VfB warten in der Landesliga Südost einige Derbys.

Forstinning – Sichtlich zufrieden zeigte sich Forstinnings Fußball-Boss Thomas Herndl nach der Bekanntgabe der Zusammensetzung der Landesligen durch den Bayerischen Fußballverband. „Eine sehr gute Gruppe“, lautete sein Urteil. Er nahm gleich einmal einen Zirkel in die Hand und kreiste die 17 Auswärtsstationen ein.

Die Landesliga ist die dritthöchste bayerische Spielklasse nach der Regionalliga sowie der Bayernliga Süd und Nord. Sie ist aufgegliedert in fünf Staffeln: Nordwest, Nordost, Mitte, Südwest und Südost. Der VfB Forstinning wird als Neuling in der 18-köpfigen Landesliga Südost antreten. Die Zusammenstellung nimmt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) nach regionalen Gesichtspunkten mit möglichst geringen Fahrwegen vor.

Landesliga Südost: Entfernungen für den VfB Forstinning ändern sich wenig

Kurioserweise wird Forstinning in der neuen Umgebung kaum größere Distanzen als im abgelaufenen Meisterjahr in der Bezirksliga zurückzulegen haben. Dort musste der VfB bis in den äußersten Südosten nach Freilassing und Saaldorf reisen, während nun die weitesten Strecken nach Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn sowie Traunstein und Landshut führen. Der Großteil der Teams ist rund um München beheimatet.

In völlig neuer Umgebung trifft der Aufsteiger naturgegeben auf einige Kontrahenten ohne jede Spielhistorie gegeneinander. Mit dem Bayernliga-Absteiger TSV 1880 Wasserburg, dem SV Bruckmühl, dem Kirchheimer SC sowie dem TSV Ampfing bekommt die Mannschaft von Trainer Ivica Coric aber auch auf einige altbekannte Gegner aus den vergangenen Bezirksligajahren vorgesetzt. Der FC Unterföhring kreuzte seine Klingen in früheren Kreisliga-Zeiten schon einmal mit dem VfB. Mit den restlichen Vereinen wird es allesamt Punktspielpremieren geben, insbesondere das Nachbarlandkreisduell mit dem FC SF Schwaig steht dabei im Blickpunkt.

Der VfB könnte im Auftaktspiel der Liga auf den SC Kirchheim treffen

Gespannt wartet die Forstinninger Abteilungsleitung auch auf die Bekanntgabe des Auftaktgegners am 16. oder 17. Juli. Der Kirchheimer SC wird in seinem 60. Jubiläumsjahr das Auftaktspiel der Landesliga Südost durchführen und trug dem Verband seinen Wunsch an, entweder gegen Schwaig oder Neuling VfB zu spielen.

Ein kurzer Rückblick in die Landesligahistorie aus Landkreissicht: In der Saison 2017/18 spielte mit dem TSV Moosach zuletzt ein Vertreter in der Landesliga, musste nach einem Jahr die Klasse aber wieder verlassen. 2013/14 bestritt der FC Falke Markt Schwaben seine letzte Landesligasaison, am Anfang des Jahrtausends kickte der TSV Ebersberg für eine Saison in der dritthöchste Etage in Bayern. (Christian Scharl)

Landesliga Südost 22/23:

SB Chiemgau Traunstein, SC Eintracht Freising, TSV Grünwald, SpVgg Landshut, FC Unterföhring, VfB Forstinning (Aufsteiger Bezirksliga Ost), TSV 1880 Wasserburg (Absteiger Bayernliga Süd), SSV Eggenfelden, SV Bruckmühl, TSV Eintracht Karlsfeld, ASV Dachau (Aufsteiger Bezirksliga Nord), SV Pullach (Absteiger Bayernliga Süd), TuS Holzkirchen, TSV Brunnthal, FC Sportfreunde Schwaig, TuS Geretsried (Wechsel von der Gruppe Südwest), Kirchheimer SC, TSV Ampfing.