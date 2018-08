BSG-Trainergespann: „Sportlich fair ist das nicht!“

BSG Markt Schwaben verspielt Führung gegen Grasbrunn-Reserve

In der 50. Spielminute sah es noch gut aus für die BSG: Mit zwei Toren war die Mannschaft auf dem besten Wege zu gewinnen. Doch auch dank strittiger Entscheidungen dreht die Reserve des TSV das Spiel noch zu seinen Gunsten.

TSV Grasbrunn II – BSG Markt Schwaben 3:2

Auch ohne fünf verletzte bzw. urlaubsbedingte Abwesenheiten konnte Coach Florian Harreiner auf 18 Spieler zurückgreifen. Grasbrunn war spielerisch zunächst etwas besser, die klareren Torchancen hatte jedoch die BSG, die nach einer Kombination über Airton Carvalho Costa, Sascha Fähnle und Markus Bielmeier in Führung ging (39.).

Auch nach Wiederanpfiff setzte die BSG den ersten Akzent, erhöhte durch Fähnle auf 2:0 (50.). Danach kam die BSG aus dem Rhythmus und kassierte den Anschlusstreffer (65.). Eine nicht gegebene Gelb-Rote Karte für Grasbrunn sowie die Verletzung von Rafal Thomalla bei einem Zweikampf (Verdacht auf Nasenbeinbruch) brachten die BSG aus der Balance. So kassierte die Harreiner-Elf in der Schlussphase noch zwei Tore und verlor mit 2:3.

Entsprechend bedient zeigte sich das BSG-Trainergespann nach der Partie: „Den 2:0-Vorsprung müssen wir über die Runden bringen. Ein nicht gegebener Platzverweis für Grasbrunn und die Verletzung unseres Abwehrchefs Rafa Thomalla haben dem Spiel dann leider eine neue Richtung gegeben. Schade ist auch, dass Grasbrunn mit fünf Spielern angetreten ist, die bereits am Vortag in der ersten Mannschaft zum Einsatz kamen – davon drei in der ersten Halbzeit. Es ist zwar regelkonform, sportlich fair ist es nicht. “

ez

BSG: Handrick, Wagner, Lepperhoff, Götz, Thomalla, Gattner, Carvalho Costa, Fähnle, Bielmeier, Petrino, Jäger, Kammerlander, Schreil, Harreiner, Mayr, Reuter, Schuch, Wachler.