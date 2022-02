Play-offs in der Fußball-Bundesliga? - „Bayern wird trotzdem Meister“

Teilen

Würde ein Play-Off-Modus für mehr Spannung in der Bundesliga sorgen? © Imago

Peter Moossmann, Matthias Reiter und Stefan De Prato sehen den deutschen Rekordmeister immer an erster Stelle. Daran könne auch eine Play-Off-Revolution nichts ändern.

Ebersberg - Dass ein Abonnement-Meister FC Bayern der Fußball-Bundesliga auf Dauer die Spannung und Attraktivität raubt, hat man auch bei den „Roten“ erkannt. Nicht umsonst kamen jüngst von der Säbener Straße Stimmen, die die Einführung von Playoffs in der Titelvergabe angeregt bzw. befürwortet haben. Doch wie kommt der Vorschlag, den über Jahrzehnte unverändert belassenen Spielmodus zu variieren, bei den Fans an?

Die reagieren unterschiedlich, wie eine kleine Umfrage der Ebersberger Zeitung unter Sportfreunden ergab. Einen echten Zugewinn an Spannung verspricht sich davon aber fast niemand. Zu eindeutig sei der (sportliche und wirtschaftliche) Vorsprung des Deutschen Rekordmeisters auf den Rest der Liga.

Peter Moosmann Ex-Fußball-Spielleiter der Landesliga aus Anzing © JRO

Peter Moosmann Ex-Fußball-Spielleiter der Landesliga aus Anzing: „Schon vor 15 Jahren habe ich als Spielleiter Play-offs und -downs in der Frauen-Bayernliga eingeführt. Die Mannschaften waren bis zur Vereinigung von Nord- und Süd-Staffel sehr zufrieden mit diesem Meisterschaftsende. Sportlich bringen reine Play-offs in der Bundesliga aber nichts. Bayern wird trotzdem Meister und für die europäischen Wettbewerbe sind vorher bereits alle gesetzt. Spannung bringt das Fans nicht wirklich, solange der Wettbewerb eingleisig ist. Über neue Spielsysteme nachzudenken, lohnt sich aber immer.“

Matthias Reiter Trainer der Fußballfrauen der SpVgg Markt Schwabener © privat

Matthias Reiter Trainer der Fußballfrauen der SpVgg Markt Schwabener Au: „Der Profi-Fußball entwickelt sich aktuell in die falsche Richtung und immer weiter weg von den Amateuren. Und Play-offs machen die Bundesliga auch nicht attraktiver. In welcher Form soll der FCB denn in den Play-offs verlieren? Egal, wie ich diesen Wettbewerb aufstelle: Durch die Marktmacht des FC Bayern ist die Bundesliga langweilig geworden! Ein Problem der Gelder-Verteilung. Vielleicht wären Play-offs im Amateurbereich eine spannende Geschichte, weil die Stärkenverteilung anders ist als in der Bundesliga.“

Stefan De Prato Spielertrainer beim Fußball-A-Klassisten TSV Poing © fupa

Stefan De Prato Spielertrainer beim Fußball-A-Klassisten TSV Poing: „Generell fände ich Play-offs spannend. Ich finde es auch gut, dass man etwas am Bundesliga-Modus ändern will. Wer soll die Bayern denn dort bitte in den nächsten Jahren schlagen? An den FCB, der sich diesen Status selbst erarbeitet und verdient hat, kann halt keiner heranriechen. In einem Spiel die Bayern mal zu schlagen, ist deutlich einfacher als über eine Saison hinweg. Aber jeder, der schon mal höherklassig gespielt hat, weiß, auf welchem Zahnfleisch die Spieler bei dem Terminkalender eh schon daherkommen.“ (Redaktion Ebersberg)