C-Klasse 6: Pliening patzt, Lerch lässt Markt Schwaben spät jubeln

Auch wenn die Kicker des TSV Pliening am Sonntag verloren haben, bleibt das Aufstiegsrennen in der C 6 spannend. Denn auch die Konkurrenz hat es verpasst, zu punkten.

TSV Pliening – TSV Ottobrunn III 1:3

„Die erste Halbzeit war relativ stark von uns. Wir haben die Außen gut ins Spiel gebracht. Es hätte 2:0 oder 3:0 stehen müssen“, analysierte David Zerak, Abteilungsleiter des TSV. Zur Halbzeit lagen die Plieninger durch Moritz Märkl, der mit einem abgefälschten Schuss traf, 1:0 (33.) in Führung.

Mit Blick auf den Plieninger Chancenzettel eigentlich zu wenig. „Wenn wir die Dinger nicht machen, bekommen wir die halt hinten rein. Das haben wir in der Halbzeit auch besprochen. In der zweiten Hälfte haben wir dann auch komplett gepennt. Da haben wir uns gegenseitig nicht mehr richtig aufbauen können“, monierte Zerak. Die Gäste trafen in der zweiten Halbzeit dreimal (55., 57., 88.) und zeigten sich im Torabschluss effizienter, weshalb Zerak letztlich von einem „verdienten“ Ottobrunner Sieg sprach. Dass sich Plienings Torschütze Moritz Märkl obendrein bei einer Grätsche verletzte, macht den Rückschlag im Aufstiegsrennen für den TSV Pliening umso bitterer. pso

Pliening: Hainala, Schindler, Te Heesen, Walker, Nikels, Scheidweiler, Zeidler, Röckelein, Zerak, Fleischer, Märkl; Mechri, Wiggins, Alqadi, Schulz, Mattusch.

SG Markt Schwaben II – TSV Steinhöring II 2:1

Markt Schwaben war nach dem 3:1 Auswärtssieg gegen Parsdorf II in den Augen von Co-Trainer Marcel Götz zwar gewillt, dem nächsten Aufstiegsaspiranten ein Bein zu stellen. Doch gehörten die ersten 20 Minuten dem Gast, der es wiederum versäumte, in Führung zu gehen. „Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit guten, wenn auch bis zur Pause ungenutzten, Chancen“, so Götz.

Nach Wiederanpfiff wurde Sadik Hetemaj im TSV-Strafraum zu Fall gebracht und Stefan Tschiesche verwandelte den Strafstoß zum 1:0 (47.); Simon Ehmer antwortete prompt mit dem Ausgleichstor (53.). Ein laut Götz „bis zum Schluss umkämpftes Spiel“ konnte Ludwig Lerch nach Vorlage von Daniel Eberle in der Nachspielzeit für die Hausherren entscheiden (91.). bj/ez

Markt Schwaben II: Mühlbauer, Hetemaj, Eberle, Götz, Shokoui, Lerch, Kümmel, Beqiraj, Beck, Lepperhoff, Tschiesche; Preniqi, Haase, Kagerer, Melzer, Sacin. Steinhöring II: Marchewitz, Fleidl, Schiller, Haworth, Furkovic, Leitner, Stitzl, Ehmer, Dichtl, Nonhoff, Eglseder; Friedl, Trax, Müller, Babe, Rotherbl.