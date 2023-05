Forstinnings Coach Coric hofft auf Abschiedsspiel

Relegation meiden: Forstinnings (li.) Luka Topic will in Schwaig die letzten Zweikampfduelle bestreiten. © sro

Der Landesligist VfB Forstinning braucht in Schwaig den letzten Punkt für den sicheren Klassenerhalt.

Forstinning – Am Kulminationspunkt der Saison steht der VfB Forstinning vor einer schweren Aufgabe: Beim FC Sportfreunde Schwaig benötigt die Mannschaft von Trainer Ivica Coric am Samstag (Anstoß um 14 Uhr) einen Zähler, um nicht doch noch am allerletzten Spieltag und damit erstmalig im ganzen Spieljahr auf einen Relegationsrang zu rutschen.

Die letzten Partien verliefen für Forstinning alles andere als glücklich, zwei Gegentreffer tief in der Nachspielzeit gegen Unterföhring und Dachau vermasselten dem VfB den vorzeitig gesicherten Klassenerhalt. Und trotzdem: Sollte der Landkreisvertreter sich am Ende ein weiteres Landesligajahr sichern, ist die gesamte Saison unterm Strich als Erfolg zu betrachten.

Als Aufsteiger gewöhnte sich Forstinning schnell ein in einer extrem ausgeglichenen Liga, musste aber immer wieder, vor allem im Offensivbereich, improvisieren. Auch bei der finalen Aufgabe muss Coach Ivica Coric umstellen: Mit Matthias Hirt, Felix Meier und Matija Milic stehen drei Stammkaderkräfte nicht zur Verfügung.

Die Drucksituation möchte Coric dabei kanalisieren: „Wir versuchen, den Druck in eine gute Leistung umzusetzen. Ich hoffe, dass dies allen bewusst ist.“ Und um damit den einen fehlenden Punkt noch zu erreichen, „wie jede Woche.“ Wehmut wird auf alle Fälle dabei sein: „Es ist mein letztes Spiel für den VfB, das wollen wir positiv gestalten. Ich bin zuversichtlich und hoffe, dass dies überschwappt auf die Spieler.“ In der Gesamtbetrachtung bleibt Coric positiv. „Wir hatten als Saisonziel den Klassenerhalt. Und letztlich bin ich schon stolz auf die Truppe.“

Gastgeschenke von Schwaig nicht zu erwarten

Für den Saisonausklang haben sich die Sportfreunde einiges einfallen lassen mit einem Rahmenprogramm und freiem Eintritt. „Wir wollen unseren Fans was bieten und damit auch Danke sagen. Ich hoffe, dass es ein runder Tag wird“, freut sich Schwaigs Abteilungsleiter Wolfgang Lang schon auf die mit Einlaufkindern ausgestattete Partie. Hüpfburg und kostenloses Eis sind die Attraktionen für die Kinder, bei den Erwachsenen sind Grill- und Getränkestation die Anlaufstellen.

Sportlich gesehen sind bei Schwaig „kadertechnisch alle an Bord“, der VfB wird vor allem die Kreise des besten Ligatorschützen Raffael Ascher einengen müssen. Laut Lang wolle seine Mannschaft natürlich keine Niederlage als Stimmungskiller für die anschließende Abschlussfeier.

„Forstinning wird sich dem sportlichen Wettbewerb stellen müssen.“ Gastgeschenke vom Landkreis Erding in Richtung Ebersberg sind also nicht zu erwarten. Vor der Partie verabschiedet der FC Schwaig Co-Trainer Florian Fink und einige Akteure, Benjamin Held bleibt dem Landesligisten als Spielertrainer erhalten.