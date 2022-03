Dank „geschenktem Elfmeter“: TSV Emmering bezwingt FC Ebersberg

Von: Wolfgang Herfort

Fuhr einen Testspielsieg beim FC Ebersberg ein: Der TSV Emmering um Trainer Christian Kramlinger. © Stefan Rossmann

Der TSV Emmering hat das Testspiel gegen den FC Ebersberg knapp für sich entschieden. Zwei strittige Schiedsrichterentscheidungen begleiteten das Spiel.

Ebersberg - „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, bekannte Emmerings Sprecher Manuel Sedlmaier nach dem Schlusspfiff. Was er nicht am „geschenkten Elfmeter“ festmache, den Stefan Englhardt zur Emmeringer Führung nutzte (18.). Denn auch der „Club“ durfte sich vom Punkt versuchen. „Auch den muss man nicht geben“, so Sedlmaier zum 1:1 durch Alexander Ambarzumjan (38.). Nach dem Seitenwechsel brachte Isuf Shabani die Gastgeber in Front (48.). Es dauerte aber nicht lange, bis Max Gressierer der Emmeringer Ausgleich gelang (54.). Der „Club“ hielt den Druck aufrecht, vergab allerdings alle Chancen. Effektiver präsentierte sich dagegen der Kreisligist (Inn/Salzach). Michael Tuscher schoss den Siegtreffer (86.). (Wolfgang Herfort)

FC Ebersberg – TSV Emmering 2:3 (1:1)

FCE: Maric, Vitus Ortmann, Stöckel, Ferralis, Pries, Ambarzumjan, Terzija, Shabani, Steinke, Kir, Keller – Frank, Baric, Iglesias.

Emmering: Kleinguetl, Englhart, Sedlmaier, Maier, Widmann, Mayr, Böhm, Gressierer, A. Kirchlechner, Hollerieth, Mi. Tuscher – Florian Staudigl, Maas, Fr. Tuscher.