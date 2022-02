David Kamm im LIVE-Interview: Ex-Oberföhring-Kapitän will mit dem VfB Forstinning in die Landesliga

Von: Marinus Savary

Teilen

David Kamm war bei Oberföhring Kapitän und Leistungsträger © FuPa/Kamm

David Kamm wechselte in der vergangenen Transferphase von Rot-Weiß Oberföhring zum Bezirksligaprimus VfB Forstinning. Jetzt spricht er mit uns über den Wechsel.

Forstinning - In der Winterpause war es so weit. Kapitän und Leistungsträger David Kamm verlässt Rot-Weiß Oberföhring und schließt sich dem VfB Forstinning an. Der frisch gebackene 26-Jährige geht mit dem Wechsel vom achtplatzierten Kreisligisten zum Bezirksligaprimus den nächsten sportlichen Schritt.

In der laufenden Saison konnte der Stürmer in 15 Partien 13-mal treffen. Seine Fähigkeiten sind auch für VfB-Trainer Ivica Coric unbestritten, wie er uns gegenüber im Gespräch versicherte. „Ich hoffe, dass er sich schnell an die neue Liga gewöhnt und wünsche ihm am Anfang in den Aktionen auch ein Quäntchen Glück. Gerade als Offensivspieler brauchst du das, um gut reinzukommen“, so Coric weiter. Kamm hatte diese Quäntchen Glück. Beim Sieg gegenüber dem FSV Pfaffenhofen gelang dem Torjäger direkt sein Debüt-Treffer.

Mit uns spricht der 26-Jährige über den Wechsel, seine Zeit bei Rot-Weriß Oberföhring sowie seine ersten Eindrücke vom VfB Forstinning und seine Ziele. Das Interview findet am 21. Februar um 14 Uhr auf YouTube und Facebook bei Fussball Vorort statt. (Marinus Savary)