Neuzugänge setzen erste Duftmarken

Teilen

Auch von inniger Umarmung im Testspiel nicht zu stoppen: VfB-Torschütze Abdullah Aynaci (l.). © stefan rossmann

Mit 4:1 (1:0) konnte Ost-Spitzenreiter VfB Forstinning das Bezirksliga-Duell mit Nordstaffel-Vertreter FSV Pfaffenhofen für sich entscheiden und nach dem 2:2-Remis gegen Haidhausen den ersten Testspielsieg in der laufenden Vorbereitung einstreichen. zeigt sich verbessert.

Forstinning – Forstinnings Fußball-Abteilungsleiter Thomas Herndl verfolgte im heimischen Sportpark „ein sehr attraktives Spiel“ und „ein absolutes Duell auf Augenhöhe“, das die Heimelf um Trainer Ivica Coric aufgrund ihres Chancenplus und etwas größerer Spielanteile „letztlich verdient“ gewonnen habe.

Abdelilah Erraji traf vom Elfmeterpunkt aus zum 1:0 (39.), ehe Pierre König kurz nach Wiederanpfiff auf 1:1 stellte (47.). „Wenn man bei diesem gelungenen Test das Haar in der Suppe suchen will, muss man die Entstehung des Ausgleichs ansprechen“, tadelte Herndl, dass sich die Gäste gleich zweimal in 1:2-Situationen bei Hereingabe und Torabschluss behaupten konnten. Davon abgesehen, waren Gesamtleistung sowie die prompte Reaktion auf den Ausgleich ganz nach Herndls Geschmack. „Die leichten Ballverluste im Klein-klein aus dem ersten Spiel haben wir im Prinzip fast verhindert. Das hat die Mannschaft beherzigt.“

Tore von David Kamm und Mario Schmidt

Darüber hinaus hinterließen in Durchgang zwei gleich drei Winterneuzugänge ihre Duftmarken: Rückkehrer Abdullah Aynaci traf zum 2:1 (52.). Dann feierten Mario Schmidt (76.) sowie David Kamm (83.) ihre Einstandstreffer im VfB-Trikot, die gleichermaßen sehenswert von Suheyp Trabelsi vorbereitet wurden.

In der Bewertung der Neuzugänge blieb Thomas Herndl jedoch zurückhaltend. „Alle Jungs bieten sich an, aber es ist noch zu früh, um konkrete Aussagen zu einzelnen Spielern hinsichtlich ihrer Startelf-Chancen beim Rückrundenstart zu treffen. Wie gesagt, insgesamt wieder ein guter Test. Mit Betonung auf Test!“ bj

VfB: Hierl, Hirt, Nikolic, Kirchev, Hollerieth, A. Aynaci, Weismor, Touray, Erraji, Trabelsi, Kamm; Sarac, Schmidt, E.Aynaci, Hosaini.