„Deprimierend“ für SpVgg Markt Schwabener Au: Verfolger sagt Spitzenspiel ab

Von: Olaf Heid

Matthias Reiter Trainer der Fußballfrauen der SpVgg Markt Schwabener Au © privat

Die Fußballerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au sind enttäuscht: Der FC Fasanerie-Nord musste das Spitzenspiel zum Rückrundenauftakt absagen.

Markt Schwaben – Sie hatten sich auf den Knaller zum Re-Start gefreut und Cheftrainer Matthias Reiter auch die Vorbereitung auf das Duell mit dem härtesten Verfolger abgestimmt. Doch am Spieltag kam für die Fußballfrauen der SpVgg Markt Schwabener Au, die souverän und verlustpunktfrei die Kreisklasse 1 (Kreis München) anführen, der enttäuschende Anruf des FC Fasanerie-Nord.

Der Tabellenzweite sagte die Partie kurzfristig ab.

„Angeblich hatten sie Corona-Fälle“, bedauerte Reiter. „Sie haben sich erst am Samstagvormittag gemeldet und konnten dies aber nicht nachweisen.“ Was ihn noch mehr störte: „Zudem waren sie nicht wirklich an einer Verlegung interessiert.“ Nun wird das Spitzenspiel vorm Sportgericht entschieden. „Für uns ist es halt extrem schade, dass der vermeintlich beste Gegner nicht antritt“, sagte der SpVgg-Trainer kopfschüttelnd. Ein Ersatzprogramm gestaltete man in Markt Schwaben aber nicht. Reiter: „Ein paar Spielerinnen haben sich im Sportpark getroffen und gekickt.“ Doch die Absage an sich „ist tatsächlich deprimierend“. (ola)