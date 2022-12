Grafinger Volleyball-Quartett auf dem Sprung zur Nationalmannschaft

Von: Julian Betzl

Das Nationalmannschafts-Debüt traut Jugendcoach (links) Fabian Siegel den Grafinger Talenten (v.l.) Mika Takano, Matti Burmann, Joshua Huber und Tristan Mohr bedenkenlos zu. Robin Bein (rechts) muss sich noch gedulden. © kn

Vier Nachwuchstalente vom TSV Grafing Volleyball überzeugen bei einem Sichtungslehrgang der Juniorennationalmannschaft.

Grafing – Schon in den vergangenen Jahren sind Volleyballtalenten, die beim TSV Grafing ausgebildet werden, immer mal wieder Einladungen für Sichtungslehrgänge der Jugendnationalmannschaften in den Briefkasten geflattert. „So viele auf einmal hatten wir aber noch nie“, freute sich Grafings U16-Trainer Fabian Siegel für ein TSV-Quintett der Jahrgänge 2007 und 2008, das sich den DVV-Trainern im Bundesleistungszentrum Kienbaum bei Berlin eine Woche lang präsentieren durfte.

Neben den klassisch sportartspezifischen Trainingseinheiten absolvierten Mika Takano, Matti Burmann, Joshua Huber, Tristan Mohr und Robin Bein gemeinsam mit rund 60 Nachwuchstalenten aus ganz Deutschland auch eine große Bandbreite leistungsdiagnostischer Tests. „Überlegt man sich, dass wir mit fünf von insgesamt elf Jungs fast die Hälfte aller Nominierten aus Bayern und damit auch deutlich mehr als einige andere Bundesländer gesamt gestellt haben“, rechnete Siegel stolz vor, so könne man im Nachwuchsbereich durchaus von der „Volleyball-Hochburg Grafing“ sprechen.

Siegel schwärmt von Grafings „50-Prozent-Regel“

Mit Ausnahme von Robin Bein, der sich zu Beginn des Lehrgangs unglücklich den Daumen gebrochen hatte – laut Siegel jedoch kein Ausschlusskriterium – wurden alle TSV-Talente abschließend in den 30-köpfigen Nachwuchskader 2 des DVV berufen. „Von acht Bayern vier Grafinger – da greift wieder die 50-Prozent-Regel!“ Mitte Dezember spielt das Grafinger Quartett dann bei einem Lehrgang in Frankfurt um die finalen Kaderplätze für das EM-Qualifikationsturnier (WEVZA) Anfang Januar.

„Und aus meiner Sicht müssten auch alle vier Jungs in diesen Kader reinkommen“, so Siegel. „Matti ist einer der beiden besten Zuspieler in diesem Jahrgang, Joshua der beste Mittelblocker, Mika auch unter den Top-Drei-Liberos und Tristan der stärkste Außenangreifer.“

So sehr sich Fabian Siegel auch als Trainer für seine (ehemaligen) Schützlinge freut, so sehr wird der Libero Siegel das Auswahl-Quartett als Mitspieler während der Lehrgangs- und Turnierzeit im Grafinger Regionalliga-Team vermissen.

