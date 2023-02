Der Weiterentwickler: Maxi Backa bringt Kreisklassist TSV Steinhöring in die Spur

Ansehnliches Ballgefühl hat Maxi Backa. Das richtige Trainer-Gespür für die TSV-Erste bislang auch. © sro

Als ehemaliger Reservecoach hat Maximilian Backa den TSV Steinhöring in der Fußball Kreisklasse 6 vor der Winterpause mit vier Siegen aus dem Tabellenkeller geführt.

Steinhöring – Ende Oktober übernahm Maximilian Backa das Zepter beim Fußball-Kreisklassisten TSV Steinhöring. Backa, der bis dato die Reservemannschaft trainiert hatte, brachte in Windeseile den sportlichen Erfolg zurück ins Ebrachtal. Durch vier Siege in den abschließenden fünf Ligaspielen verließen die Steinhöringer die Abstiegszone und überwinterten auf dem siebten Tabellenrang im Liga-Mittelfeld.

„Es lag eher an den Spielern als am Trainer. Wir hatten sofort ein gutes Miteinander und einen guten Geist im Team. Außerdem setzten sie vieles sehr schnell um“, stellt Backa im Gespräch seine Mannschaft in den Vordergrund. In der Vorbereitung auf den Pflichtspielstart am 19. März gegen die SpVgg Höhenkirchen möchte der Trainer an weiteren Stellschrauben drehen. So auch heute Abend, wenn die Backa-Elf um 19.30 Uhr beim FC Maitenbeth (Kreisklasse 2 Inn/Salzach) gastiert.

„Wir wollen uns in verschiedenen Themenbereichen wie Positionsspiel und Ballbesitz verbessern. Außerdem müssen wir konstanter werden. Mein Ziel ist es, jeden einzelnen Spieler und dadurch einen Spielstil zu entwickeln“, nennt Backa seinen konkreten Plan. Auch das Konditions- und Krafttraining nimmt in der Winterpause in Steinhöring eine gewichtige Rolle ein. So rief Backa im Januar eine Laufchallenge ins Leben.

In Kleingruppen fanden sich die Kicker des Kreisklassisten zusammen, spulten ihre Kilometer ab und traten so gegeneinander an. „In der Vorbereitung stehen dafür nun keine großen Läufe an. Die Fitness holen wir uns über die Freundschaftsspiele“, so Backa, dessen Team beim zweiten Steinhöringer Test in Solln zuletzt eine 1:3-Niederlage einstecken musste.

„Das war schon verdient, aber das Ergebnis ist zweitrangig.“ Johannes Redl (21.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt, als er einen gegnerischen Abspielfehler eiskalt bestrafte.

Im Hinblick auf die Rückserie gibt es in Steinhöring kleine Veränderungen im Kader zu vermelden. Thomas Steinegger muss am Knie operiert werden und wird somit ausfallen. Dafür sind Christoph Kufer und Jan Carlos Lopez nach überstandenen Verletzungen wieder voll einsatzfähig. Aus der A-Jugend wurde Sebastian Lang hochgezogen. Ein Trainingslager wird der TSV nicht abhalten, stattdessen steht an diesem Samstag ein Ausflug zum Rodeln nach Söll auf dem Programm.

Bis Mitte März möchten die Steinhöringer dann auf den Punkt fit und taktisch auf der Höhe sein. „Wir schauen nur nach unten. Wir haben nur noch vier Heimspiele und müssen zusehen, dass wir von Beginn an den Abstand zu den Abstiegsrängen (neun Punkte, Anm. d. Red.) wahren“, so Backa, der sicher nichts dagegen hätte, seine persönliche Erfolgsgeschichte in Steinhöring fortzuführen. (Florian Hennig)

Steinhöring: Gebhard, Lang, Riedel, Sprenger, Leitner, Bacak, Rotherbl, Kufer, Redl, Lopez, Lechner - Haworth, Nonhoff, Schiller, Scholz.