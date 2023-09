Derby in Zorneding: SC Baldham-Vaterstetten stoppt Negativlauf

Undurchlässige Mauer: Die Baldham-Vaterstettener mit (von links) Robin Baumann, Nelson Rook, Simon Lämmermeier, Niklas Stepanek und David Susnjar ließen auch Matthias Schusters Freistoß nicht passieren. Foto: stefan rossmann © Stefan Rossmann

Der SC Baldham-Vaterstetten hat sich in der Fußball-Kreisliga zurückgemeldet. Nach zwei Niederlagen am Stück siegte der SCBV im Nachbarschaftsduell beim TSV Zorneding mit 2:0.

Zorneding – „Spielerisch und kämpferisch war es ein Schritt nach vorne und unser bisher bestes Saisonspiel“, freute sich Baldhams Trainer Gediminas Sugzda über den 2:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim formstarken Lokalrivalen.

Rund 400 Zuschauer hatten den Weg an den Zornedinger Sportpark gefunden und sahen bereits früh den ersten Aufreger. Einen Schnitzer im Spielaufbau des TSV nutzte der SCBV eiskalt aus, als Simon Lämmermeier Teamkollege Fabian Kreissl (2.) in Szene setzte und dieser überlegt einschieben konnte.

SC Baldham-Vaterstetten gegen TSV Zorneding: Chancen auf beiden Seiten

Lämmermeier hätte sich wenig später fast ebenfalls in die Torschützenliste eingetragen. Seinen Freistoßhammer aus etwa 30 Metern lenkte Zornedings Torhüter Michael Pohn jedoch an den Querbalken. Auch Fabio Di Palma, der Schlussmann der Gäste, durfte sich auszeichnen, als er einen Kopfball von Moritz Ziepl parierte und somit noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich verhinderte.

„Ich möchte ein großes Lob an unsere Defensivabteilung aussprechen. Wir haben nicht viel zugelassen und leidenschaftlich verteidigt“, ließ Sugzda verlauten. „Außerdem haben wir im richtigen Moment unsere Tore geschossen“, spielte der SCBV-Coach auch auf den zweiten Treffer des Nachmittags an.

Kaltschnäuzigeres SC Baldham-Vaterstetten

Erneut spielten die Gäste eine Umschaltsituation konsequent aus. Nelson Rook machte sich auf dem linken Flügel auf den Weg und flankte auf sein Pendant Vasilios Mavrofillidis (50.), der für die 2:0-Führung sorgte. „Wir haben Vasilios heute mal offensiver aufgestellt und das hat sich ausgezahlt“, so Sugzda, der in der Folge beobachten durfte, wie seine Schützlinge die Führung über die Zeit brachten.

„Beide Seiten hatten ihre Möglichkeiten. Baldham hat sie cleverer ausgenutzt“, fasste Zornedings Trainer Sascha Bergmann die Partie zusammen. „Wir hatten mehr Spielanteile, aber ohne Ertrag“, bedauerte der TSV-Coach. Bergmanns Gegenüber Sugzda sah einen „verdienten Erfolg“ seiner Mannschaft, für die der Derbysieg von sehr großer Bedeutung sei. „Wir wollten ein ordentliches Spiel abliefern und dieses Ziel haben wir erreicht. Es war wichtig, unsere negative Phase zu durchbrechen“, erklärte Sugzda.

Durch ihren Erfolg rückten die Baldhamer in der Tabelle bis auf einen Zähler an Zorneding heran. Am kommenden Spieltag ist der SCBV beim FC Phönix München erneut in der Ferne gefordert. Auch der TSV richtete seinen Blick umgehend nach vorne. „Wir müssen nach unserer Englischen Woche wieder zu Kräften kommen. Es geht bei null los“, sagte Coach Sascha Bergmann im Hinblick auf die kommende Aufgabe beim SV Anzing. (Florian Henning)

Statistik

Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Knöcklein, Ziepl, Kasper, Hartinger, Höger, Pollich, Schuster, Kaiser - Eberhardt, Grillmayer, Schweighardt, Witaschek.

SCBV: Di Palma, Winzer, Lämmermeier, Kreissl, Kalenga-Mutombo, Baumann, Susnjar, Renold, M. Rook, N. Rook, Stepanek - Mavrofillidis, Glatz, Krumpholz.

Tore: 0:1 Fabian Kreissl (2.), 0:2 Vasilios Mavrofillidis (50.).

Gelbe Karten: Kaiser, Knöcklein, Grillmayer

Zuschauer: 400.