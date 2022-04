Egmating will mit Derby-Sieg an Zorneding dranbleiben - für Glonn „geht‘s ums Überleben“

Immer für ein Tor gut: Glonns Martin Huber (l.). © sro

Während der TSV Egmating in die Kreisliga aufsteigen möchte, kämpft der ASV Glonn vor dem Derby am Mittwochabend um den Klassenerhalt.

Egmating – Es könnte heiß zur Sache gehen, wenn der TSV Egmating den ASV Glonn am Mittwochabend (19.30 Uhr) zum Tanz bittet. Für beide Mannschaft geht es nicht nur ums Prestige, sondern auch um die jeweiligen Saisonziele. „Wir müssen drei Punkte holen, um an Zorneding dranzubleiben. Wenn wir verlieren, ist der zweite Platz wohl weg“, gibt Egmatings Co-Trainer Hans Wastian die Marschrichtung vor.

Die Saisonverläufe der Lokalrivalen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während Egmating am Aufstieg schnuppert, kämpft Glonn um den Klassenerhalt.

„Wir haben noch etwas gutzumachen.“

„Für uns geht es ums Überleben“, so Bernhard Riedl. Für den Trainer der Gäste ist die Begegnung außerdem „etwas ganz Besonderes“. Schließlich durchlief Riedl die Egmatinger Jugendmannschaften und war dort bereits für die AH aktiv. „Ich kenne den Gegner gut. Das ist eine junge Truppe, die 90 Minuten lang rumpeln kann. Die engen Spiele gewinnen sie meistens in dieser Saison“, so Riedl.

Das Hinspiel lief allerdings anders. Damals gewann der ASV mit 4:0. „Wir haben noch etwas gutzumachen“, erinnert sich Wastian. „Wir müssen die Zweikämpfe von Beginn an annehmen. Leidenschaft und Wille werden entscheidend sein“, nimmt der Egmatinger Co-Trainer den Gegner nicht auf die leichte Schulter. Denn Wastian weiß, dass sich der ASV zuletzt stabilisieren konnte. Seit drei Partien ist Glonn ungeschlagen. Für beide Teams geht die Saison allmählich in die heiße Phase. (fhg)