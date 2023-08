„Keine Entwarnung“: Lagebericht zu Gewalt und Diskriminierung im Amateurfußball

Von: Julian Betzl

Ruhig bleiben, Kollege! Bei allem Unverständnis von Brucks Christian Weigl (grün) für die Entscheidung von Schiedsrichter Uwe Ketzer (gelb), sorgt SVB-Torwart Simon Heiler dafür, dass die Beschwerde im Rahmen bleibt. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit dem Abpfiff ist zwar ein Fußballspiel, nicht aber der Arbeitstag der Schiedsrichter beendet. Während in den Mannschaftskabinen gefeiert, getrauert und analysiert wird, setzen sich die Unparteiischen an einen Computer im sogenannten Schir-Kammerl und füllen den Elektronischen Spielbericht (ESB) aus.

Landkreis Ebersberg – „Mit dem Multiple-Chioce-Prinzip dauert das eigentlich nicht allzu lange. An und für sich zehn bis 15 Minuten“, erklärt Dominik Kappelsberger. „Außer, es kam zu besonderen Vorkommnissen.“

Der 27-Jährige pfeift für den TSV Aßling in der Schiedsrichtergruppe Chiem seit vergangener Saison auf Bayernliganiveau und hat somit einige der hochklassigsten Partien unter den insgesamt 185 281 Fußballspielen der Saison 2022/23 geleitet, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit dem ESB alleine im Freistaat Bayern erfasst hat. Zum mittlerweile neunten Mal hat der DFB auf Grundlage der Schiedsrichterangaben im ESB eine Auswertung veröffentlicht, „wie es mit Blick auf Gewalt und Diskriminierung um die Lage des Amateurfußballs hierzulande bestellt ist“.

Wenn es in Richtung Rassismus geht, würde ich definitiv aktivwerden.Gleichzeitig muss man situationsabhängig überlegen, was am Ende deeskalierender ist.

Derlei besondere Vorfälle (siehe Kasten), müssen die Unparteiischen im ESB unter dem Reiter „Vorkommnisse“ mit Detailangaben in den jeweiligen Kategorien Gewalthandlung oder Diskriminierung vermerken. Nicht zu verwechseln mit dem Sonderbericht für Vorfälle, die gesondert dem zuständigen Sportgericht zu melden wären (beispielsweise rote Karten oder Spielabbruch). Der DFB und die Landesverbände geben den Unparteiischen hierzu Merkblätter und Leitfäden an die Hand.

„Ich habe solche Vorfälle als Schiedsrichter bisher aber noch nicht selbst erlebt, beim mir war‘s nur das klassische Geschimpfe“, sagt Dominik Kappelsberger und hält im Fall der Fälle in der Praxis den Handlungsspielraum eines Unparteiischen auch für begrenzt. „Wenn es in Richtung Rassismus geht, würde ich definitiv aktiv werden. Gleichzeitig muss man situationsabhängig überlegen, was am Ende deeskalierender ist.“

315 gemeldete Fälle von Gewalt, 196 von Diskriminierung

Laut DFB-Lagebild bewegten sich die erfassten Zahlen zu Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen in Bayern in der Spielzeit 2022/23 grundsätzlich auf dem Niveau der Vorjahre (Pandemie-Saisons mit eingeschränktem Spielbetrieb wurden ausgenommen). Von den bayerischen Schiedsrichtern wurden demnach insgesamt 476 Fälle gemeldet, 315 fallen unter Gewalthandlungen, 196 unter Diskriminierung. Das entspreche bei 185 281 im ESB erfassten Fußballspielen einem Anteil von 0,26 Prozent (2021/22: 0,22 Prozent). Folglich würden 99,74 Prozent (2021/22: 99,78 Prozent) der erfassten Spiele störungsfrei verlaufen.

Ligahöchster Tonangeber im Landkreis: Bayernliga-Schiedsrichter Dominik Kappelsberger. © Christian Riedel

„Auch wenn die Zahlen weitestgehend stagnieren, so merken wir auch auf unseren Fußball-Plätzen eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft, die guten Manieren werden zu oft vergessen. Die Zahlen zeigen, dass einige wenige glauben, sich auf unseren Plätzen danebenbenehmen zu können“, kommentiert BFV-Präsident Christoph Kern dieses Lagebild. „Diese Zahlen zeigen aber auch, dass die ganz große Mehrheit weiß, was sich gehört. Und diese Mehrheit bitte ich eindringlich darum, ihre klare Haltung auch dann an Ort und Stelle deutlich zu machen, wenn einige Unverbesserliche glauben, unseren Sport mit Gewalt, Diffamierungen und Beleidigungen kaputtmachen zu können und die Menschen, die ihn betreiben, zu verletzen – das passiert mit Worten und auch mit körperlicher Gewalt! Wir alle zusammen dürfen das nicht dulden!“

Ohne seinen persönlichen Eindruck statistisch belegen zu können, kann sich Thomas Heinze als BFV-Schiedsrichterobmann der Gruppe München-Ost/Ebersberg auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung Kerns Appell zu noch mehr Zivilcourage auf und neben dem Fußballplatz nur anschließen.

„Riesige Dunkelziffer“ an Vorfällen

Im Spielkreis München, in dem der Großteil der Ebersberger Landkreismannschaften kickt, kann sich Heinze in der Vorsaison zwar an „keinen krassen Präzedenzfall“ erinnern und in puncto Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen sei es „bei uns im Kreis schon fast beängstigend ruhig“ gewesen. „Die Zahlen mögen stagnieren. Aber Entwarnung kann ich überhaupt nicht geben.“

Das liege vor allem an der „riesigen Dunkelziffer“ an Vorfällen, die aus unterschiedlichen Gründen eben nicht im ESB erfasst werden. Diskriminierende Zwischenrufe von Zuschauern würden oft hinten runterfallen. Entweder weil sie der Schiedsrichter auf dem Feld nicht mitbekommt, sich nicht traut diesem nachzugehen, oder mitunter auch zu faul sei, jeden Zwischenruf einzeln zu notieren, zumal in den meisten Fällen nicht einmal der zuständige Ordnungsdienst des Gastgebervereins aktiv würde.

Grundsätzlich, sagt Heinze, wäre die Schiedsrichtergruppe personell in der Lage, sämtliche Meldungen und Vorfälle im Nachgang und Dialog mit den Vereinsverantwortlichen „angemessen abzufedern“. Nur: Jeder der regelmäßig an den Wochenenden auf Fußballplätzen unterwegs ist, weiß, dass die Frauen, Männer und Jugendlichen an der Pfeife zwei Stenografen anstellen müssten, um wortwörtlich jede Beleidigung oder Beschimpfung festhalten zu können.

„Bei den Zuschauern habe ich selbst ja keine Sanktionsmöglichkeit, da sie nicht als Offizielle im Spielbericht aufgeführt sind“, erklärt Dominik Kappelsberger. „Das geht dann nur über den Ordnungsdienst. Und man weiß ja, wie das mit dem Ordnungsdienst im Amateurfußball teilweise aussieht.“ Schaukelt sich die Stimmung auf den Rängen aber zu sehr hoch, haben die Unparteiischen noch eine für jeden ersichtliche Deeskalationsmaßnahme zur Hand: „Wenn du dich gefährdet siehst, kannst du auch wegen Zuschauern ein Spiel unter-, oder abbrechen.“

87 Spielabbrüche – kein einziger im Frauen- und Mädchenbereich

Situationen, in denen sich die bayerischen Schiedsrichter nicht anders als mit einem Spielabbruch zu helfen wussten, registrierte der DFB in der Vorsaison 87 Mal. 52 Spielabbrüche entfielen auf den Herren-Spielbetrieb (60 Prozent), der Rest auf die A- bis F-Juniorenspiele (jeweils zwei bis acht Spielabbrüche). Kein einziger auf den Frauen- und Juniorinnen-Spielbetrieb. Die Spielabbruchquote in Bayern liegt leicht unter dem bundesdeutschen Schnitt, ebenso die Quote der Störungen.

Zu einem Drittel aller erfassten Fälle von Diskriminierung und Gewalthandlungen waren die Unparteiischen die Opfer. Einen Zusammenhang mit den landesweit grassierenden Nachwuchssorgen in der Schiedsrichterei sieht Gruppen-Obmann Thomas Heinze durchaus. „Jeder erwartet einen Roboter im Schiedsrichter und tadellose Leistungen. Aber in den Schiedsrichtern stecken Menschen, von denen sich immer weniger bereit erklären, sich am Wochenende als Deppen darstellen zu lassen. Der Schiedsrichter lacht doch auch keinen Spieler aus, der den Ball freistehend fünf Meter übers Tor jagt. Wir sind immer auf ein ordentliches Miteinander angewiesen.“

Thomas Heinze, Schiedsrichterobmann der Gruppe München-Ost/Ebersberg. © KN

Freilich müsse man auch in diesen Punkten differenzieren. Heinze vermutet zwar, dass die Zahl der Schiedsrichter auch in seiner Gruppe in den nächsten zehn Jahren abnehmen wird und er die unteren Herrenklassen nicht mehr besetzen könne, wie es bereits beispielsweise in C-Klassen im Kreis Inn/Salzach der Fall ist. Andererseits freute er sich im Juli noch über 42 Teilnehmer des Neulingskurses in der Gruppe München-Ost/Ebersberg, „viele davon unter 18 Jahre“. Dabei, vermutet er, könnten auch die inzwischen gestiegenen Spesen für Schiedsrichter eine Rolle gespielt haben.

In München haben die Schiris ein dickeres Fell. Wenn die mal aufs Landgeschicktwerden, sagen sie oft, dass es fast schon langweilig war.

Und was die meldepflichtigen Verfehlungen von Spielern und Zuschauern betrifft, sei dies „eher ein Phänomen von Ballungszentren“. Nach der absolvierten Schiedsrichterausbildung würden die Pfeifenmänner und -frauen einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land feststellen. „In München haben die Schiris ein dickeres Fell. Wenn die mal aufs Land geschickt werden, sagen sie oft, dass es fast schon langweilig war.“

Irgendwie gleicht sich das auch aus, findet Dominik Kappelsberger: „Der größere Migrationsanteil in der Stadt trägt zu mehr Temperament auf dem Platz bei. Dafür sind auf dem Dorf oft viel mehr Zuschauer, die entsprechend für die Stimmung von außen sorgen können.“