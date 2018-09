Doppelpacker Leizinger raubt Steinhöring den Punktgewinn in der 90.+2!

Steinhöring konnte zwar in Führung gehen, verlor jedoch in der Nachspielzeit das Spiel.

2:1-Sieg für Grasbrunn-Neukeferloh

von Johannes Piller schließen

Obwohl die Grasbrunner nicht die bessere Mannschaft waren und kein Chancenplus hatten, setzen sie sich am Ende in letzter Sekunde in Steinhöring durch. Sebastian Leizinger war dabei der Spieler des Spiels und erzielte zwei Tore.

Dass ein Fußballspieler „die Bälle in den Strafraum hebt“, ist eigentlich nichts Besonderes. Weil Steinhörings Sprecher Bertram Sprenger dabei aber explizit Freistoßspezialist Markus De Prato meint, wissen viele Amateurfußball-Experten, dass dahinter doch etwas Außergewöhnliches steckt. „Sie hatten aus dem Spiel heraus keine nennenswerte Chance“, ärgerte sich Sprenger. Doch der TSV Grasbrunn um den Ex-Moosacher Markus De Prato hatte am Ende trotzdem die Nase vorne.



Thomas Rotherbl hatte die Gastgeber mit dem Pausenpfiff in Führung gebracht. In den letzten zehn Spielminuten legte sich De Prato den Ball zweimal zur Standardsituation bereit – in der Folge waren die Gäste doppelt erfolgreich und drehten das Spiel (83./90.+2). Nach dem Schlusspfiff hingen die Steinhöringer Köpfe. Sprenger: „Wir sind alle enttäuscht. Es war ja nicht so, dass die Grasbrunner ein starkes Spiel abgeliefert hätten.“



TSV Steinhöring - TSV Grasbrunn 1:2

Steinhöring: Klement, Kufer, Stitzl, Bacak, Rotherbl, Hartl (59. Dimov), Lopez, Hadzic, Bachleitner, Lechner (62. Haworth), Saglar.