Doppelpacker Ridinger dreht Rückstand in Emmering - Höge mit Last-Minute-Siegtreffer für Aßling

Teilen

Der TSV Emmering II musste gegen Soyen eine Niederlage hinnehmen © Alberer

Matchwinner für den TSV Soyen war Pascal Ridinger. Sein Doppelpack in der ersten Hälfte brachte den Gästen in Emmering nach Rückstand die drei Punkte.

TSV Emmering II – TSV Soyen 1:2

Zweites Spiel, zweite Niederlage für Emmerings Kreisliga-Reserve. Gegen den TSV Soyen kassierte die Mannschaft des Trainergespanns Daniel Kelsch/Manuel Sedlmaier eine 1:2-Heimpleite. Die Startphase gehörte den Platzherren, samt Führungstor durch Neuzugang Josef Wagenstetter (7.). „Dann haben wir einen Gang zurück geschaltet,“ monierte Sedlmaier. Soyen nutzte die verringerten Emmeringer PS mit einem Doppelpack von Pascal Ridinger (16./26.) zum 1:2 aus. „Und in der zweiten Halbzeit konnten wir das Ding nicht über die Linie drücken“, beklagte Sedlmaier, trotz spielerischer Überlegenheit. (arl)

Emmering II: Ametsbichler, Maas, Sedlmaier, Englhart, Kirchlechner A., Schütze M., Stellner, Beil, Wagenstetter, Staudigl, Napieralla; Lohmaier, Mayr, Köck.

TSV Aßling II – FC Grünthal II 2:1

Zweites Saisonspiel, zweiter Sieg für die Herren-Reserve des TSV Aßling. Trotzdem gab nach dem 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den FC Grünthal II Redebedarf am Büchsenberg: „Wir haben einfach zu viele Chancen ausgelassen“, merkte Fußball-Abteilungsleiter Daniel Corlik an. Lange Zeit konnte das Team um Ersatzcoach Josef Limberger – Cheftrainer Stefan Holzmann weilt derzeit im Urlaub – seine Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Schlimmer noch: Vier Minuten vor der Pause fing man sich das 0:1. „Wir haben nur eine Möglichkeit zugelassen“, sagte Corlik. „Das war natürlich sehr unglücklich.“

Der Weckruf war dann ein Platzverweis gegen die Gäste 15 Minuten vor Schluss. Es eröffneten sich neue Räume, „die wir zum Glück nutzen konnten“, so Corlik. Phillip Stacheter traf zunächst zum 1:1 (82.), in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang Tobias Höge der erlösende Siegtreffer. „Die Mannschaft hat bis zum Ende daran geglaubt“, lobte Corlik zwar die Einstellung. Das unnötig lange Zittern hätte man sich aber gerne erspart. Womöglich verlebt Holzmanns Urlaubsvertretung ja bereits heute Abend einen weniger aufreibenden Einsatz. In der englischen Woche gastiert um 18.30 Uhr der SV Vogtareuth II am „Bixe“. (jne)

Aßling II: Huber, Ertl (59. Haslbeck), M.Kagermeier, Lange, Stacheter, Hofbauer (78. Kuklok), Meier (55. Winkler), Magyari (46. Hanslmayer), Mertl, Höge, Mayer.