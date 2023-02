„Hochverdient gewonnen“: TSV Zorneding II siegt dank Dornstädters Dreierpack

Dritter Erfolg im vierten Testspiel

Die Reservemannschaft des TSV Zorneding hat den dritten Erfolg im vierten Testspiel der laufen Wintervorbereitung gefeiert. Beim SC Unterpfaffenhofen II (Kreisklasse 2) gewann der Fußball-A-Klassist mit 4:1.

Zorneding – „Wir haben hochverdient gewonnen, auch wenn es in der ersten Hälfte noch ein ausgeglichenes Spiel war“, fasste Trainer Rudolf Riedl zusammen. Mit einem 0:1-Rückstand waren die Zornedinger Kicker in den zweiten Spielabschnitt gestartet, drehten die Partie dann aber noch zu ihren Gunsten. Bei der Einwechslung von Pascal Dornstädter (47., 65., 84.), der für drei Tore verantwortlich war, bewies Riedl ein goldenes Händchen. „Es freut mich sehr für ihn. Zuletzt war ich nicht ganz so zufrieden mit seiner Leistung. Eventuell gibt ihm das nun den Glauben an seine Stärke zurück“, so der Coach. Für den vierten Zornedinger Treffer sorgte Leon Ast (77.). (fhg)

Zorneding II: Hartl, Grillmayer, Kolbe, Holzmann, Freihaut, Hartinger, Kasper, Ast, Hahn, Duwel, Englmann - Eberhardt, Dornstädter, Ostner, Ziepl