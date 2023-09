„Neue Gefühlswelten“ – Eber marschieren, Grafing schreibt an und Zorneding hadert

Von: Julian Betzl

Zwei gänzlich unterschiedliche Ansätze zur Balleroberung verfolgten hier Grafings (li.) Michael Maisch und Jafar Sulfekar vom SV Dornach II. Foto: christian riedel © christian riedel

In den Duellen der jeweiligen Reserven besiegte Grüne Heide den TSV Zorneding, Grafing den SV Dornach und Ebersberg gewann beim SC Baldham-Vaterstetten.

SC Grüne Heide II –TSV Zorneding II 2:1

Die akute Personalnot im Kader der Kreisligamannschaft bekam Zornedings Reservecoach Rudi Riedl am Wochenende mit voller Härte zu spüren. Abstellungen „nach oben“, Urlauber, Verletzte – „mein Kader wird dünner, dünner und dünner“, sah sich Riedl in Ismaning gezwungen, Spieler einzusetzen, „die monatelang nicht trainiert haben, am Donnerstag einmal da sind und dann nach fünf Minuten mit Muskelzerrung nicht weitermachen können.“

Trotz alledem hatten es sich die Gäste selbst zuzuschreiben, das die bis dato blütenweiße Punkteweste erste Flecken abbekam. Während die Platzherren „wie die Ochsen gekämpft“ hätten, bemängelte Riedl in eigenen Reihen die entsprechende Einstellung auf diese vorwiegend körperliche Art des Fußballspiels. „Wenn wir das nicht annehmen können, werden wir nicht wie gewünscht oben mitspielen.“

Nicht zu vergessen, die Chancenverwertung. „Der Gegner darf gerne vier Tore schießen. Nur müssen wir selber bisher in jedem Spiel mindestens sechs, sieben Stück schießen.“ Diesmal traf lediglich Raphael Göpfrich zum 1:1 (37.). Ismanings Siegtor fiel in der 67. Minute.

TSV Grafing II –SV Dornach II 0:0

Gestartet mit zwei Niederlagen, durfte nun auch die Zweitvertretung des TSV Grafing auf dem Punktekonto der A-Klasse 6 anschreiben. „Es war schon unser Ziel, etwas mitzunehmen und dieser Punkt ist wichtig für unser Selbstvertrauen“, findet TSV-Coach Peter Ühlein, der sich sehr zufrieden mit der Nullnummer vor 62 zahlenden Zuschauern zeigte. „Für unsere kämpferisch sehr gute Leistung haben wir uns endlich mal belohnt.“

Gleichwohl resümierte Ühlein, dass beide Mannschaften „mit 1:0 hätten gewinnen können, aber leider haben wir gegen Ende der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschossen“. Im zweiten Durchgang seien dann die Dornen gegen Spielende hin besser ins Rollen gekommen. „Nach vorne geht bei uns momentan noch nicht so viel, aber defensiv stehen wir gut und setzen taktisch immer mehr um.“ Ühlein und sein Team nehmen am Sonntag gegen Absteiger Aschheim II den ersten Saisonsieg ins Visier.

SC Baldham-Vaterstetten II –TSV Ebersberg II 1:3

Durch den Traumstart mit neun Punkten aus drei Partien, der Tabellenführung sowie einem liga-übergreifenden Sechs-Punkte-Wochenende des TSV Ebersberg in Vaterstetten erschlossen sich Manuel Markio „ganz neue Gefühlswelten“. Sehr angenehme, wie der Spielertrainer der Ebersberger Kreisligareserve betonte. Denn im Vergleich zur Vorsaison werde der Fortschritt immer sichtbarer. „Von dem Gebolze sind wir weg und haben jetzt um die 15 Spieler dabei, die kicken wollen, sich schön durchkombinieren. Nur am Torabschluss müssen wir noch arbeiten.“

Denn die Platzherren vom SCBV hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es zur Pause „5:0, 6:0“ für die Eber gestanden hätte. „Ich weiß nicht warum, aber sie haben immer weiter zu dritt versucht, hinten raus zu spielen, obwohl sie jedes Mal den Ball verloren und wir dann frei vorm Tor oft kläglich gescheitert sind“, wunderte sich Markio über das Baldhamer Aufbauspiel.

Lediglich Simon Wiener (20.) und Lusilawo Kisungu (24.) zeigten sich treffsicher, ehe Hakon Hild zum 1:2-Pausenstand für die Heimelf von Valentin Kaiser traf. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann selber wieder unnötig spannend gemacht“, so Markio, der sich erst nach Kisungus 1:3-Schlusspunkt (82.) siegesgewiss sein konnte. Wo die Reise für seine Eber hingeht, weiß er dennoch nicht so genau: „Mit dem Abstieg sollten wir nichts zu tun bekommen. Ob es für ganz oben reicht, wenn wir weiter so durchziehen können, müssen wir abwarten.“ (Julian Betzl)