Kreisliga 3: 10:0! Baldham macht‘s deutlich - Eber verlieren erneut - Anzing auf Abstiegsplatz

Von: Julian Betzl

Teilen

Coach Gedi Sugzda und der SCBV siegen weiter. © SRO EBERSBERG

In der Kreisliga 3 München stand am Wochenende der 9. Spieltag an. Die Spielberichte der Partien aus dem Landkreis Ebersberg kompakt.

Eber verpassen den Anschlusszug

Spielerisch und mental konnten die Kreisliga-Kicker des TSV Ebersberg nach der zahnlosen 0:2-Pleite in Zamdorf nun im Heimspiel gegen Fortuna Unterhaching eine 180-Grad-Wende hinlegen. Nur blieben die Eber ergebnistechnisch regungslos und kassierten die zweite Niederlage in Folge – 0:1.

„Eigentlich haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, waren mehr am Drücker und haben uns zahlreiche Torchancen herausgespielt“, haderte Ebersbergs Abteilungsleiter Christian Kebinger letztlich ausschließlich mit der Kaltschnäuzigkeit der Eber vor dem Hachinger Kasten. Und mit der roten Karte von Simon Wiener (77.), die sich der kopfballstarke Ebersberger ausgerechnet in einer Phase abholte, als der Ausgleich in der Luft lag.

„Ich hab‘s nicht genau gesehen, aber im Getümmel hat er sich vermutlich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen“, beobachtete Kebinger generell viele Nickligkeiten. „Aber da müssen wir cleverer werden und manche Sachen wegstecken. Die beiden letzten Spiele haben jedenfalls gezeigt, dass es für ganz vorne noch nicht reicht.“

Da die Platzherren dem Tor des Tages von Simon Richter (41.) nichts Zählbares mehr entgegensetzen konnten, ist der Anschlusszug an die Spitzengruppe vorerst für die Kreisstädter abgefahren. (bj)

Ebersberg: Keinholz, Grünwald, Wiener, L+D Volkmann, Schaller, Obermair, M.Volk, Eglseder, St. Niedermaier, Karkour; S.Volk, Oeckl, Ertl, Duran, Lüngen.

10:0! Baldham feiert Torfestival gegen MSV

Der SC Baldham-Vaterstetten hat am Freitagabend ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Gediminas Sugzda bezwang die Münchener Sp.VG. mit 10:0 (5:0) und bestätigte beim sechsten Ligasieg in Serie ihre starke Form. „Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht und dabei Ball und Gegner laufen gelassen“, so Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier.

Anfangs präsentierten sich die Gäste noch sehr engagiert. „Sie haben richtig Gas gegeben und uns mit ihrem Pressing unter Druck gesetzt.“ Dann eröffnete Taquoma Sealy (10.) das Baldhamer Torfestival. Ein MSV-Eigentor (17.) und zwei verwandelte Strafstöße durch Fabian Kreissl (20., 27.) zogen den Gästen bereits in der ersten Hälfte den Zahn. Sealy (35.) traf sogar noch vor der Pause zum 5:0.

„Da ging es Schlag auf Schlag. Der Gegner hat sich dann aufgegeben, aber wir haben weitergemacht“, lobte Lämmermeier. Auch in der zweiten Hälfte präsentierte sich der SCBV gierig und legte fünf weitere Treffer nach. Jamil Toure (52.), Roman Krumpholz (57.), Thiago Prehn (84.), Malcom Olwa (86.) und Simon Lämmermeier (88.) waren erfolgreich. Damit haben die Baldhamer am Mittwoch im Nachholspiel in Oberpframmern die Möglichkeit, die Tabellenführung zu übernehmen. (fhg)

SCBV: Arewa, Debboun, Winzer, Duraj, Olwa, Lämmermeier, Sealy, Kreissl, Toure, Prehn, Krumpholz - Paul, Bär.

Zweckoptimismus auf der Durststrecke

Beim SV Anzing hält das Warten auf einen Befreiungsschlag an. Am Freitagabend unterlag der SVA dem SC Grüne Heide Ismaning mit 2:5 (2:2). Die Anzinger sind damit seit sechs Partien sieglos und rangieren auf einem Abstiegsplatz. „Unsere Situation ist eine echte Herausforderung. Wir treten mit Spielern an, die wenig oder gar nicht trainiert haben“, so Anzings Co-Trainer Christian Rauch.

Dem Spitzenreiter der Kreisliga lieferten die Anzinger zunächst ordentlich Paroli. Adrian Blumberg (17.) sorgte nach einem Angriff über außen für die Anzinger Führung. „Gegen überraschend verunsicherte“ Ismaninger versäumte es der SVA nachzulegen, verfehlte dabei sogar „das leere Tor“. Daraufhin kippte das Spiel per Doppelschlag (27./30.) in Richtung des Tabellenführers. Christian Rickhoff (44.) egalisierte die Partie zwar unmittelbar vor dem Pausentee, aber kurz nach Wiederanpfiff gerieten die Anzinger erneut ins Hintertreffen (48.).

„Wir hatten uns vorgenommen, alles reinzuwerfen, aber wir waren dann einfach stehend K.o. “, so Rauch. Grüne Heide Ismaning ließ zwei Treffer folgen und den SVA letztlich wieder mit leeren Händen dastehen. „Trotzdem glaube ich an uns. Wir tun weiterhin alles für die Trendwende“, zeigte sich Rauch weiter optimistisch. (fhg)

SV Anzing: Erden, Muck, Schmid, Rickhoff, K. Blumberg, A. Blumberg, Deutschbein, Lehrmann, Reuel, Huber, Geßner - Munkner, Stangl.

Auswärtssieg sorgt für Urlaubsschwung

Hochgestimmt dürfte Kirchseeons Fußballtrainer Günther Lehner gestern Abend seinen Urlaub in den Süden angetreten sein. Seine Kreisliga-Mannschaft siegte beim SV Heimstetten II mit 2:1 Toren, beendete damit eine kleine Minusserie und schuf sich zudem eine beruhigende Distanz zu den Abstiegsrängen.

Im ersten Durchgang verzeichnete der ATSV Kirchseeon ein Chancenplus, doch zwei Alleingänge und die beste Möglichkeit durch Michael Hainthaler brachten keinen Ertrag. Dafür traf für die Platzherren Ajdin Karic zum 1:0 (39.). Doch Kirchseeon ließ sich laut Lehner „nicht verrückt machen“ und drehte das Geschehen im zweiten Abschnitt. Mit einer einstudierten Eckballvariante glückte der Ausgleich durch Loris Kormann (72.), das 1:2 resultierte aus einer Kombination der beiden Einwechselspieler Sebastian Mayer und des Torschützen Danny Hahne (77.).

„Es hat mich besonders gefreut, dass wir das Spiel gedreht und über 90 Minuten gut gespielt haben,“ lobte Lehner nach der Partie. (arl)

ATSV Kirchseeon: Glaser, Alberter, Huber, Hainthaler, Koepp, Naumann, Geber, Gütermann, Hotz, Kormann, Bliemel, Hahne, Nowara, Mayer.