Ebersberg: Lehrstunde gegen Grüne Heide - Kleine Eber geraten unter die Räder

Teilen

Geballte Zuversicht: Ebersbergs Trainer Manuel Markio © s. rossmann

Für die Reserve des TSV Ebersberg war nichts zu holen. Gegen Grüne Heide bekam die Mannschaft von manuel Markio eine ordentliche Klatsche. Endstand der Partie war 1:5.

Ebersberg – Eine gute halbe Stunde lang erteilte der Ligaprimus dem Abstiegskandidaten einen Anschauungsunterricht der Extraklasse. „Mei, da hat man eben den krassen Unterschied gemerkt. Ismaning hat uns mit Angriffspressing und geilen Kombinationen überlaufen“, fand Ebersbergs Spielertrainer Manuel Markio fast so etwas wie Gefallen an der eigenen Vorführung, „nach den ganzen Abstiegsduellen in letzter Zeit“.

Beifall wollte Markio bei den drei herauskombinierten Gästetoren (6./12./27.) dann aber doch nicht klatschen, sondern eher seine unterlegenen Schützlinge dafür loben, „sich für die Umstände ordentlich verkauft“ zu haben.

Der Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt durch Michael Winkler (39.) löste zur Pause bei den Gästen sogar kurzzeitig Diskussionen aus. „Unser Torwart, Basti Volk, hat nämlich einen brutalen Tag erwischt“, staunte Markio über sieben Ismaninger Hochkaräter, die sein Schlussmann entschärfte. „Dank Basti haben wir es mit 1:5 im Rahmen gehalten. Es hätte auch locker zweistellig ausgehen können.“ So aber überwanden die Gäste Volk nach Wiederbeginn nur noch zweimal (55./60.). (Julian Betzl)

Ebersberg II: S. Volk, Giglinger, Häußler, Erhard, Winkler, Steppan, Gröninger, A. Niedermaier, Skowronek, Schedo; Müller, Markio, Pausch, R. Huber.