Ebersberg-Coach Steppan nach Trainingslager: "Absolut zufrieden"

Feinschliff

TSV Ebersberg – Ein bisschen Sonne, einige Wolken und beim Abschlussspiel ein ungemütliches Gewitter. Klimatisch hatte die kroatische Küstenstadt Rovinj während des fünftägigen Trainingslager des TSV Ebersberg fast die gesamte Wetter-Palette zu bieten.

Die komplette Palette an Taktik und Trainingsformen hätte Eber-Coach Manfred Steppan gerne ausgereizt. „Da muss man aber eine vernünftige Balance finden und wissen, was und wie viel man den Jungs zumuten kann.“ Fünf Trainingseinheiten, diverse Besprechungen und zwei Testspielerfolge später, zog Steppan folgendes Kroatien-Fazit: „Absolut gelungen. Tolles Hotel, tolle Anlagen, eine gute Organisation. Richtig gefestigt sind wir bei unserem Taktik-Thema zwar noch nicht, aber die Mannschaft setzt sich damit intensiv auseinander und bringt sich immer wieder ein.“

Ein Prozess, der dem Übungsleiter besonders imponiert hat. Allerdings hätten bei den neu einstudierten Spielvariationen die kleinen Fortschritte nicht darüber hinweg getäuscht, „dass uns zwei, drei Wochen gesamtheitliches Mannschaftstraining fehlen.“ Das blitzte vereinzelt auch beim 4:0-Sieg über die Landesliga-A-Junioren des SB Rosenheim in Novigrad durch, sei jedoch vom gefestigten Gesamteindruck seines Teams überlagert worden, so Steppan. „Die waren technisch gut, aber man hat schon erkannt, wer die Herrenmannschaft ist.“ Zufrieden war Ebersbergs Trainer auch mit der spontanen „Überraschungsnummer“ gegen den österreichischen Viertliga-Spitzenreiter 1. Oberndorfer SK (1:0). „In Summe war das alles sehr positiv. Es hat sich keiner schwerwiegend verletzt, die beiden A-Junioren haben sich gut integriert. Somit konnten wir am letzten Tag noch richtig einen raus lassen.“

Text: bj

Quelle: fussball-vorort.de