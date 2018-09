Ebersberg feiert auf der Wiesn: Ein Prosit auf den Teamgeist

von Julian Betzl schließen

Ebersberg – Ihr gemeinsames Weißbier bei herrlichem Sonnenschein auf dem Münchner Oktoberfest hatten sich die Bezirksliga-Spieler des TSV Ebersberg am Freitagnachmittag redlich verdient.

Auch wenn das Gros des Teams am Vorabend zunächst mit hängenden Köpfen den Rasen im Waldstadion verlassen hatte. „Das war schon ganz witzig zu sehen, dass wir nach einem Punkt gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, den wir vorher sofort unterschrieben hätten, enttäuscht dagestanden sind“, meinte Eber-Kapitän Michael Steppan rückblickend. „Genau das sehe ich aber als gutes Zeichen an und kann der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen.“

Ein Kompliment für eine erneut „kompakte Nummer“, den Aufschwung nach einem kleinen Leistungs-Loch zu Beginn der Überzahlsituation, eigentlich für den gesamten September, der aufgrund von etlichen Absenzen gesondert zu betrachten sei. „Wir hatten ein wahnsinnig hartes Programm und die Punkteausbeute war sicher nicht optimal“, so Steppan. „Aber wir sind aus dieser schwierigen Situation wesentlich stärker rausgekommen und zusammengewachsen, als wir reingegangen sind.“

Nun ist die Eber-Rotte beinahe vollzählig, im Oktober soll dann wieder dreifach gepunktet werden – was gegen Ampfing ebenfalls möglich war, der Heimelf aber verwehrt blieb. „Gerade am Ende hatten wir noch zwei Riesendinger, die uns auch emotional noch höher hätten hinauskatapultieren können“, kommt Steppan kurz auf den „kleinen Wermutstropfen“ zurück, der zum Auftakt des gemeinsamen Wiesn-Ausflugs mit einem Schwall Hefeweizen endgültig runtergespült wurde. Ob das anschließende Prosit auf einen punktereichen Oktober von Erfolg gekrönt war, wird sich erstmals am Mittwoch (15 Uhr) beim Heimspiel gegen Saaldorf zeigen. bj