Kirchseeon geht im Torregen unter

Teilen

Abklatschen nach dem nächsten Streich: Ebersbergs Thomas Grünwald klatscht Torschütze Maximilian Volk (r.) ab, während ein Ottobrunner ratlos am Boden sitzt. © Rossmann

KREISLIGA 3: ATSV muss in die Relegation, TSV Ebersberg rettet sich.

Ebersberg/Kirchseeon – Zwei Punkte Vorsprung mussten die Kreisliga-Fußballer des ATSV Kirchseeon am letzten Spieltag auf Verfolger TSV Ebersberg verteidigen, um Trainer Christian Barth mit dem direkten Klassenerhalt verabschieden zu können. Im Fernduell brannten die Eber gegen den TSV Ottobrunn ein spektakuläres Feuerwerk ab, mussten aber lange Zittern, bis die Entscheidung zwischen dem SV Heimstetten II und dem ATSV gefallen war. Den ganzen 18-Tore-Wahnsinn in der Ticker-Konferenz:

13.00 Uhr: Pünktlicher Anpfiff im Waldstadion vor 120 Fans.

13.05 Uhr: Mit Verspätung rollt auch im Sportpark Heimstetten der Ball. Auch im Stimmungsvergleich hat man hier klar das Nachsehen. Der zweistimmige „ATSV“-Wechselgesang bricht nach drei Wiederholungen ein.

13.07 Uhr: Kapitän Maxi Volk jagt die erste Eber-Chance über die Ottobrunner Latte. Im Gegenzug rettet Bruder Sebastian Volk im Tor mit sensationeller Fußparade.

Erstes Tor innerhalb von 10 Minuten

13.07 Uhr: Heimstetten kombiniert das 1:0 durch Anes Ziljkic heraus!

13.17 Uhr: Volk mit Vollspann vom Strafraumkreis! 1:0 für die Eber. Virtuell werden erstmalig die Tabellenplätze getauscht.

13.26 Uhr: Christopher Beekmann räumt symbolisch für den Eber-Auftritt energisch auf seiner rechten Abwehrseite auf.

13.28 Uhr: Ottobrunns Marius Flecke nickt am kurzen Pfosten zum 1:1-Ausgleich ein.

13.33 Uhr: Der Schockmoment in der Kreisstadt ist schnell vorbei: Florian Obermair erhöht aus gut 30 Metern mit dem nächsten Strahl Ebersberger Selbstvertrauen auf 2:1.

13.35 Uhr: Und das 3:1 hinterher! Volk stibitzt selbst das Leder, einmal vorbeigelegt und den Torwart verladen.

13.37 Uhr: Thomas Güterman schlenzt um Zentimeter am ATSV-Ausgleich vorbei.

13.41 Uhr: Strafstoßtor durch Heimstettens Jan Steffe! Lukas Alberter leitet mit Textil-Vergehen das 2:0 ein.

13.45 Uhr: Sebastian Volk rettet seinen Ebern mit der nächsten Fußparade die 3:1-Pausenführung.

13.48 Uhr: 3:0 für die SVH-Reserve. Ziljkic hängt zwei ATSV-Verteidiger ab. Fast das 4:0 hinterher.

13.55 Uhr: Pause in Heimstetten. Gelegenheit für Kirchseeon, sich neu zu sortieren.

Torregen geht nach Halbzeit weiter

Halbzeit-Fazit: Für den Moment hält Ebersberg souverän mit einem Zähler Vorsprung die Klasse. Die Tepedelen-Elf reagierte stark auf den Ausgleich, will offensichtlich diese letzte Chance unbedingt nutzen. Derweil hat Kirchseeon Pech, dass die technisch besser ausgebildete Heimelf im Sportpark Heimstetten genauso in Spiellaune ist wie die Eber, lehrbuchmäßige Steil-Klatsch-Bewegungen nach Sandro Wagners Geschmack demonstriert und effizient mit ihren Chancen umgeht.

14.01 Uhr: Im Waldstadion geht die Partie und die Volk-Show weiter: Maxi Volk schnürt den Dreierpack zum 4:1 für Ebersberg.

14.06 Uhr: Beekmann steckt auf Yannik Sabatier durch – 5:1 für die Eber!

14.13 Uhr: Wiederanpfiff in Heimstetten. Fast profitiert ATSV-Spielführer Adrian Naumann vom ersten Leichtsinnsfehler der SVH-Defensive. Eckball …

14.14 Uhr: … und Anschlusstor Kirchseeon! Der Torwart verschätzt sich am zweiten Pfosten, in Koproduktion stochern Daniel Alberter und Torschütze Naumann die Kugel zum 1:3 über die Linie.

14.16 Uhr: Der ATSV lebt wieder! Auch hier geht der Kapitän voran: Naumann köpft eine Flanke von Christian Koepp zum 2:3 ein! Gleichzeitig setzt Platzregen ein. Fritz-Walter-Wetter, Wunder von Bern, Sie verstehn‘?!

14.18 Uhr: Ziljkic lässt es noch leichtfertig liegen, im zweiten Anlauf erzielt Engin Torunoglu das 4:2 für Heimstetten.

14.23 Uhr: Kuriose Szene: Ottobrunns Brenzinger verabschiedet sich bei seiner Auswechslung entspannt von der halben Mannschaft. „De Voigas-Eber“ jubeln ihm zu.

14.26 Uhr: Sololauf über den rechten Seitenstreifen und Viktor Golubenko markiert das 6:1 für die Eber!

14.29 Uhr: Vorentscheidung in Heimstetten? Ziljkic-Hattrick zum 5:2. Kirchseeons zwei Zähler Vorsprung auf Ebersberg lösen sich im Heimstettener (Tor-)Regen auf.

14.33 Uhr: Mehr Resignation und Geberlaune gehen auf Gäste-Seite kaum: Thomas Grünwald bedankt sich mit dem 7:1 für die Eber.

14.35 Uhr: Naumann auf Maxi Hotz, kurzes Eck – nur noch 3:5 in Heimstetten!

14.40 Uhr: Rote Karte für Yannik Sabatier! Der Gefoulte tritt am Boden unnötig nach.

14.45 Uhr: „Bravo Maxi, bravo!“ Ebersbergs Spielertrainer Timi Tepedelen wechselt sich für seinen herausragenden Kapitän Volk ein.

14.45 Uhr: Simon Wiener verdribbelt sich und packt zu – Strafstoßtor Andi Kastner und Abpfiff im Waldstadion. Endstand: 7:2 für Ebersberg.

Schon vor endgültigem Abpfiff Feierlaune bei den Ebern

14.46 Uhr: Ebersbergs Stadionsprecher Ante Blaic: „Wartet‘s noch ein bisserl mit‘m Feiern! Ihr könnt‘s des Bier aber schon kaltstellen. Schaut gut aus!“

14.50 Uhr: Christian Koepp verfehlt das SVH-Kreuzeck um Zentimeter.

14.51 Uhr: Im Waldstadion werden vorerst „nur“ Siegerbierchen gereicht.

14.53 Uhr: Der Relegations-Wahnsinn geht weiter: Lukas Alberter stochert einen abgewehrten Ohlberger-Freistoß zum 4:5 ins Tor!

14.59 Uhr: In Heimstetten werden zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt. In Ebersberg spielt Blaic Bonnie Tylors „Holding Out for a Hero“ ein.

15.03 Uhr: Der Unparteiische Leonhard Lerchl pfeift in Heimstetten ab – und den ATSV Kirchseeon damit in die Relegation.

15.04 Uhr: Die Ebersberger liegen sich am Spielfeldrand gemeinsam in den Armen. Die ATSV-Akteure verkrümeln sich vereinzelt in die Katakomben.

15.07 Uhr: Erstes offizielles Gruppenfoto des Ebersberger Klassenerhalts 2021/22!

Ebersberg: S+M Volk, Grünwald, Wiener, L.Volkmann, Obermair, Schaller, Sabatier, Beekmann, Golubenko, St.Niedermaier; Schmidmaier, A.Niedermaier, Tepedelen, Markio, Wieser.

ATSV: Weiß, L+D Alberter, Huber, Rehm, Koch, Koepp, Naumann, Hotz, Güterman, Kormann; Krauss, Nowara, Ohlberger, Karanikolas, Bliemel, May.