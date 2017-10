Ebersberg II: "Sind gut aufgestellt!"

Optimistisch in den Schlussspurt des Jahres

von Julian Betzl schließen

Vor dem Anbruch der Plätzchen-Zeit wollen sich die Eber noch schnell ein gutes Punktepolster anfuttern.

Oder wie es Interimscoach Zeljko Prelcec vor dem heutigen Gastspiel im Stadion am Haidgraben ausdrückt: „Wir wollen natürlich nicht den Anschluss an die Spitze verlieren.“ Damit die nahende Umstellung von Stollenschuh auf Christstollen in drei Wochen versöhnlich vonstatten gehen kann, dürfen sich die Kreisstädter mit den Platzherren heute keinesfalls einen weiteren Mitbewerber um die Aufstiegsplätze der A-Klasse 5 schaffen. „Wir sind gut aufgestellt und werden auch von der Dritten unterstützt“, glaubt Prelcec „gut vorbereitet“ in den Schlussspurt des Jahres zu gehen.

