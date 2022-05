Rainer Mitterhofer ist mit 51 im „top Alter“

Von: Raffael Scherer

Teilen

Lächelnd nimmt Rainer Mitterhofer (li.) die Urkunde von Landrat Robert Niedergesäß entgegen. © ROSSMANN

Stockschütze Rainer Mitterhofer vom TSV Ebersberg wurde bei der Sportlerehrung des Landkreis Ebersberg ausgezeichnet.

Ebersberg – „Richtig schön war’s“, freut sich Stockschütze Rainer Mitterhofer vom TSV Ebersberg. Vor allem weil es vergangenes Jahr, als er bei den bayerischen Titelkämpfen Meister wurde, keine Siegerehrung gab. „Die Medaille ist da einfach per Post zugeschickt worden“, erinnert er sich. Bei der Deutschen Meisterschaft gab es dann zumindest wieder eine Siegerehrung vor Ort.

Daher sei die Sportlerehrung in Ebersberg ein sehr schöner Nachholtermin, wo er das erste Mal zugegen war. Besonders freue es ihn dabei, sich an jenem Abend mit Menschen aus ihm komplett fremden Sportarten auszutauschen und zu hören, wie diese durch die Pandemie gekommen sind.

Ganz hat sich das Stockschießen noch nicht von der Corona-Pandemie erholt

Seine Leidenschaft, das Stockschießen sei ihm bereits „in die Wiege gelegt worden“, da Vater wie Bruder ebenfalls begeisterte Stockschützen sind. „Das ist auch das Schöne an dem Sport, man kann es bis ins hohe Alter machen, und es macht immer Spaß“, erklärt Mitterhofer. Schließlich spiele sogar sein Vater mit seinen 85 Jahren immer noch. Er selbst sei dagegen mit seinen 51 Jahren in Kombination mit der jahrelangen Erfahrung „in einem top Alter“.

Ganz erholt habe sich das Stockschießen von der Pandemie immer noch nicht: „Vorher waren es im Jahr um die 30 Turniere, jetzt gerade einmal sechs.“

Zur Sommersaison geht es wieder aufwärts

Zwar sei der Aufwind jetzt zur Sommersaison mit dutzenden anstehenden Turnieren wieder groß, „aber ich muss meine ganzen Schäfchen erst einmal wieder einsammeln, die sind alle träge geworden“, sagt Mitterhofer. Anscheinend hat auch hier die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Da müsse eben ein bisschen mehr hinterhertelefoniert werden.

Zweiter Wermutstropfen für die Saison sei weiterhin, dass im Ebersberger Waldsportpark – ohne Dach – immer noch nur bei gutem Wetter trainiert werden könne. Bei Regen zwei mal pro Woche zu trainieren, wie eigentlich notwendig, sei da schwer, so der Stockschütze. Jetzt geht es aber erst einmal nach Hause. Dort darf sich die neue Plakette zu all den anderen Abzeichen, Ehrennadeln und Medaillen an der Wand seines Büros dazugesellen.