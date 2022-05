TSV Zorneding: Vorsicht vor der Aufstiegsrunde - B-Elf liefert Sieg zum Saisonabschluss

Sah zum Abschluss einen guten Auftritt seiner „Not-Elf der Not-Elf“ gegen Zorneding: Trainer Manuel Markio. © Rossmann

Ob Verlierer oder Sieger: nach dem Abpfiff konnten beide Lager gut mit der 1:3-Heimniederlage des TSV Ebersberg II gegen den TSV Zorneding leben.

Ebersberg - „Das war gar nicht so verkehrt und ein guter Saisonabschluss“, lobte Ebersbergs Trainer Manuel Markio die eigene „Not-Elf der Not-Elf“.

Wie erwartet war der Vizemeister aus Zorneding im ersten Durchgang klar spielbestimmend und ging durch Paul Schweighardt (7.) sowie Doppeltorschütze Maxi Jarosch (13./25.) erwartungsgemäß mit 3:0 in Führung. „Aber bei ihrer Chancenverwertung waren sie nicht eiskalt. Wir haben gut mitgespielt und sogar die zweite Halbzeit 1:0 gewonnen! Darauf können wir aufbauen“, freute sich Markio.

Kein Wunschgegner für Bergmann

Für den verdienten Ehrentreffer (79.) durch Marvin Skowronek gab‘s sogar Applaus von Gäste-Coach Sascha Bergmann: „Den Freistoß aus 25 Metern hat er wirklich gut erwischt.“ Verletzungsfrei in die Relegationswoche zu kommen, hatte für Bergmann klar Priorität vor einem Kantersieg beim Absteiger. Nicht alle Stammkräfte 90 Minuten lang „durchjagen zu müssen“ wollte sich Bergmann im Vorfeld schon als Vorteil gegenüber dem Kreisliga-Kontrahenten herausnehmen, der den Zornedingern im Verlauf dieses Montags zugelost wird.

Ob der VfB Forstinning II oder ATSV Kirchseeon, Bergmann hat keinen Wunschgegner; dafür aber reichlich Relegations-Erfahrung mit dem TSV Waldtrudering gesammelt. „Der Kreisligist versucht, seine spielerisch-technische Überlegenheit auszuspielen. Der Kreisklassist nimmt dafür die positiven Erfahrungen und das Tempo aus dem Saisonverlauf mit. Letztlich entscheiden Kleinigkeiten.“ Dass sein Team nach dem Hinspiel am Mittwoch das Rückspiel am Sonntag (Uhrzeiten offen) im eigenen Stadion bestreiten kann, sieht TSV-Coach Sascha Bergmann aber frei heraus als Vorteil für Zorneding an. (bj)

Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Häusgen, Müller, Winkler, Schweizer, Skowronek, A.Niedermaier, Weigl, Schedo, M.Fischer; Pausch, Beekmann. Zorneding: Pietrzak, Ullrich, Bayer, Ziepl, Schwürzenbeck, Knöcklein, Schweighardt, Schuster, Jarosch, Eberhardt, Bouacha; Frantz, Höger, Benkert, Tristl, Sengül, Lentner.