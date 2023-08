„Kann gut sein, dass wir einige Male eins auf die Mütze bekommen“ – Egmating meldet Frauenteam an

Rund 30 Spielerinnen an Bord

Von Wolfgang Herfort schließen

Die Fußballabteilung des TSV Egmating kann sich über mangelndes Interesse wahrlich nicht beschweren. Nicht nur, dass die Herren mit gleich drei Mannschaften heuer wieder am Punktspielbetrieb teilnehmen (Kreisklasse, B- und C-Klasse). Jetzt stellen sie auch noch ein Frauenteam.

Egmating – Fast kurios, wie dessen Aufstellung zustande kam. Man habe sich zwar schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken befasst, eine Frauenmannschaft aufzubauen, sagt Fußball-Abteilungsleiter Georg Keller, doch es bedurfte eines besonderen Anstoßes, um Taten folgen zu lassen.

Der kam in Person von Jennifer Johnston. Die 29-Jährige habe öfter beim Training und den Spielen der Herren zugeschaut, „und wir sind ins Gespräch gekommen“, schildert Keller. Dabei stellte sich heraus, dass sie selber aktiv Fußball spielt. „Der Rest ging sehr schnell“, erinnert sich der TSV-Abteilungsleiter. Johnston, die früher für den FC Perlach kickte, trainierte mit und absolvierte erste Spiele in der dritten Mannschaft des TSV Egmating. „Und das sehr vielversprechend“, wie Keller befand.

„Alle Mädels, die ich früher trainiert habe, waren sofort wieder mit an Bord“

Die Initialzündung war gegeben, die Gelegenheit zu nutzen und den Versuch zu starten, an alte Zeiten anzuknüpfen, als in Egmating Mädels Fußball spielten. „Das muss so 1995 gewesen sein“, sagt Georg Keller, der sich gemeinsam mit Jennifer Johnston und Lukas Franz anschickte, eine neue Elf ins Leben zu rufen.

Ehemalige Jugendspielerinnen wurden kontaktiert, Flyer verteilt, Aufruf via Social Media gestartet. Und siehe da: „Alle Mädels, die ich früher trainiert habe, waren sofort wieder mit an Bord“, freut sich Keller. Wenig später fand ein Probetraining statt, im vergangenen März traf man sich zur ersten regulären Übungseinheit.

Rasantes Wachstum: Rund 30 Spielerinnen kann die junge Abteilung bereits vorweisen

Die Idee, mit einer Frauenmannschaft in die Punktrunde zu gehen, hatte sich in Windeseile verbreitet. Rund 30 Spielerinnen, einige davon noch ohne entsprechenden Pass, kann die junge Abteilung im Jahr eins ihres Bestehens bereits vorweisen. „Wir sind offenbar in eine Lücke gestoßen“, nennt Keller das rasante Wachstum. Wobei rund zehn der fußballinteressierten Frauen noch ohne Erfahrung am Ball seien. Aber immerhin die gleiche Anzahl hat bereits in Vereinen wie in Höhenkirchen, Haar oder Forstern gekickt.

Ob das reicht, um im Punktspielbetrieb mitzuhalten, weiß der FA-Leiter, der nun auch noch als Trainer fungiert, nicht. „Keine Ahnung, wie stark die Liga ist“, so Keller. „Kann gut sein, dass wir einige Male eins auf die Mütze bekommen. Aber daran werden wir wachsen. Hauptsache, der Spaß kommt nicht zu kurz.“

TSV Egmating: Liga-Start in der A-Klasse 1 im September

Da erfahrene Spielerinnen wie Kathrin Kleiber (Forstern) ihre Unterstützung zugesagt haben, erhofft sich Georg Keller, dass die Egmatinger Frauen bald in der Lage sind, in der A-Klasse 1 (BFV-Kreis München) als ebenbürtige Gegnerinnen aufzutreten. „Nach einem Jahr schauen wir, wer dann noch dabei ist und ob es weitergehen kann.“

Freunde des Frauenfußballs werden die Geschehen und die Entwicklung in Egmating sicherlich aufmerksam verfolgen. Der Saisonstart und der erste Gegner wurden noch nicht festgelegt. Abteilungsleiter und Neu-Trainer Georg Keller schätzt, dass es erstmals am Wochenende, 9./10. September, losgehen wird. „Allerdings ist es in der Liga scheinbar üblich, dass das erste Saisonspiel verlegt wird wegen der kurzen Vorbereitungszeit nach den Ferien.“ (Wolfgang Herfort)