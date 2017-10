Eine Party ohne Eber! Horror-Start in Schönau

Feierlaune ade

von Julian Betzl schließen

Ebersberg – Gut zwei Stunden Busfahrt in den Knochen, wollte es sich der mitgereiste Anhang des TSV Ebersberg gerade auf der Gegengerade des Alpenstadions der SG Schönau gemütlich machen, da bekam die Stimmung der Reisegruppe auch schon ihren ersten Dämpfer verpasst.

Der Anpfiff war kaum verhallt, da drehte Schönaus Anton Hölzl auch schon zum Torjubel ab.

„Einen schlechteren Start kann man nicht erwischen“, schüttelte nicht nur Eber-Kapitän Michael Steppan fassungslos den Kopf. Keinerlei Druck auf den Passgeber im Mittelfeld, ein Luftloch von Außenverteidiger Lukas Volkmann sowie keinerlei Begleitschutz für den im Zentrum mit geeilten Torschützen.

So sehr das sonnige Berchtesgadener Postkarten-Panorama mit seinen in Puderzucker getauchten Bergkuppen auch zum Abschweifen einlud, habe laut Steppan weder der Ausblick noch die lange Anreise etwas mit dem Horror-Start zu tun gehabt. „Mental waren wir auf der Höhe, haben es danach aber nicht geschafft, ins Spiel zurück zu kommen und beim 2:0 die gleichen Fehler gemacht. Den Rest der ersten Halbzeit waren wir tot.“

Weder mit ihrem eigenen Positionsspiel, noch der quirligen Schönauer Offensivabteilung kamen die Gäste 45 Minuten lang zurande. SG-Unruheherd Sebastian Wessels fuhr nach gar mit gleich sechs Ebern Slalom und verpasste die 3:0-Vorentscheidung nur knapp (34.).

Offensiv meldeten sich die Kreisstädter erst nach Seitenwechsel in Person von Simon Eglseder an (49.). „In der Halbzeit haben wir uns nach ein paar intensiveren Worten der Trainer und mir aufgerafft und eingeschworen“, wollte Michael Steppan den deutlich griffigeren TSV-Auftritt nach Wiederbeginn auch an die Einwechslung von Maurice Yacoub knüpfen. „Kompliment, er hat das Spiel belebt.“ Der Youngster verlieh mit seinem Mut zum Dribbling der zuvor eher ausrechenbaren und statischen Ebersberger Spielanlage die Facette des Überraschungsmoments, von der auch Eglseder bei seinem abgefälschten Anschlusstreffer profitierte.

Die Partie stand bis Abpfiff auf der Kippe, doch der Ausgleich wollte den Ebern vor der Heimreise nicht mehr gelingen. „Nach dieser Halbzeit können wir uns in die Augen schauen“, blickte sich der Kapitän im Bus um: „Eine Party steigt hier aber nicht mehr wirklich.“

