Lankreispokal Ebersberg: Favoriten setzen sich durch – einmal locker, einmal mühevoll

Sie liefen vergeblich an: Oberpframmerns Kicker um Daniel Esterl (r.) mussten sich Baldham-Vaterstetten und Niklas Stepanek im Pokal-Halbfinale geschlagen geben. © sro

Die Teilnehmer für das Endspiel um den Fußball-Landkreispokal der Herren am Donnerstag, 18 Mai, in Emmering, stehen fest.

Ebersberg – Am Dienstagabend lösten die Favoriten SC Baldham-Vaterstetten und VfB Forstinning ihre Final-Tickets.

TSV Oberpframmern – SC Baldham-Vaterstetten 2:6

Nach zwei sieglosen Kreisliga-Partien hat sich der SCBV zurückgemeldet und am Dienstagabend im Halbfinale des Kreispokals beim TSV Oberpframmern mit 6:2 (4:1) Toren durchgesetzt. Mann des Spiels war Baldhams Angreifer Timon Becker, dem vier Treffer gelangen. „Es freut mich für ihn. Er hat das absolut verdient. Ich hoffe, er macht so weiter“, lobte Trainer Gediminas Sugzda seinen Schützling.

Im Vergleich zum Ligaspiel in Anzing (1:1) veränderte der SCBV-Coach seine Startelf auf vier Positionen. Bei schwierigen Platzverhältnissen war Kurzpassspiel nur bedingt möglich. Dennoch gaben die Gäste früh den Ton an. Den Torreigen eröffnete Niklas Stepanek (12.) mit einem abgefälschten Schuss. Anschließend trat Becker (27., 38., 41.) in Erscheinung, als er den SCBV vor der Pause mit einem lupenreinen Hattrick frühzeitig in Richtung Endspiel schoss.

Oberpframmerns Anschlusstreffer durch Florian Köster (45.) störte die Sugzda-Elf nur wenig, denn Becker (58.) verwertete eine Flanke per Kopf und stellte den alten Abstand wieder her. Daniel Esterl (71.) konnte noch auf 2:5 verkürzen, ehe erneut Becker an den Ball kam und diesmal als Vorbereiter glänzte, so dass Jamil Toure (87.) nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Somit glückte dem SCBV die Revanche für die 0:5-Niederlage in der Liga vor knapp zwei Wochen. „Damit hatten wir aber bereits abgeschlossen. Wir haben es mehr als Chance gesehen, wieder in die Spur zu finden, nach den zwei Rückschlägen in der Liga“, sagte Kapitän Roman Krumpholz. Nun möchten die Baldhamer den Schwung mit in die Liga nehmen. Fünf Spiele vor Schluss befindet sich der SCBV mit zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Grüne Heide Ismaning in der Verfolgerposition. fhg

TSV Oberpframmern: Krötz, Borutta, Pommer, Lutz, Tristl, Leidl, D. Esterl, D. Niedermaier, Probst, Kronester, Köster - L. Esterl, Fürst, B. Niedermaier.

SCBV: Arewa, Reiter, Winzer, Duraj, Jungk, Kreissl, Becker, Toure, Krumpholz, Römer, Stepanek - Schäfle, Paul.

VfB Forstinning – TSV Steinhöring 2:1

Spannender als erwartet verlief die Semifinalbegegnung im Landkreispokal zwischen dem Landesligisten VfB Forstinning und dem TSV Steinhöring. Der Kreisklassist hielt erstaunlich gut mit und verkaufte sich bei der 1:2-Niederlage mehr als teuer. Forstinning trifft nun im Finale am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) als Titelverteidiger auf den Kreisligisten SC Baldham-Vaterstetten.

Bei Februartemperaturen kurz vor dem Mai trat der VfB um Coach Ivica Coric mit seinem Landesligakader an, brachte aber zunächst außer einigen Eckbällen nichts Produktives zustande. Im Gegensatz zum Außenseiter aus Steinhöring: Johannes Redl zeigte sich in der 14. Minute hellwach und traf zum 0:1 für den TSV.

Allzu lange durfte sich der Gast der Führung aber nicht erfreuen, Forstinning schlug mit Doppelpacker Florian Augscheller zurück. Zuerst rutschte eine wohl gedachte Flanke ins lange Eck zum 1:1 durch (33.), dann profitierte Augscheller von einer Mustervorarbeit von Dominik Damjanovic (37.).

Kurz vor dem Seitenwechsel kam Steinhöring dem VfB-Tor mit einem Freistoß von Thomas Rotherbl noch einmal nahe.

Im zweiten Durchgang folgte zunächst die druckvollste Phase der Coric-Truppe, aber ohne Strafraumkonsequenz. Steinhöring kämpfte wacker weiter unter den lautstarken Anweisungen von Trainer Maxi Backa und besaß kurz vor dem Ende sogar noch die Chance auf die Elfmeterlotterie, doch ein Freistoß landete am Aluminium. Am Ende blieb für den VfB ein Pflicht- und Arbeitssieg ohne Glanz. Die Konzentration gilt nun dem Abstiegskampf in der Landesliga. arl

VfB Forstinning: Heidfeld, Topic, Hirt, Weismor, Numanovic, Augscheller, Rastel, Damjanovic, Prgomet, Sillah, Bacak, Sadric, Milic, Basic, Erraji, Meier.

TSV Steinhöring: Gebhard, Lang, Sprenger, Lang, Bacak, Rotherbl, Redl B. + J., Kufer, Riedel, Lechner, Fleidl, Bachmaier, Klümper.