Einstandstor im Alter von 32 - Ludwig Kögl erfüllt sich „Fußballer-Traum“ in der C-Klasse

Von: Julian Betzl

Hochklassig, torreich und umkämpft starten Egmatings (grau) Hendrik Schlich (li.) und Christian Zangl gegen Steinhöring und Benjamin Scholz in die neue Saison – 4:3. sro © SRO EBERSBERG

Der ASV Glonn konnte gegen Parsdorf einen 2:0 Sieg einfahren. Im Vordergrund der Partie stand Ludwig Kögl, der mit 32 Jahren sein erstes Tor erzielte.

TSV Ottobrunn III – TSV Zorneding III 3:3

Die dritte Mannschaft des TSV Zorneding hat sich zum Start in die neue Spielzeit einen Auswärtspunkt erkämpft. Das Gästeteam von Trainer Lukas Höger holte beim TSV Ottobrunn III nach Rückstand noch ein 3:3 (1:2). Christoph Hartinger (21.) glich die Führung der Gastgeber aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte lag Zorneding trotzdem mit 1:3 in Rückstand, kam allerdings durch Jakob Heinz (65.) wieder in Schlagdistanz. In der Schlussphase verwandelte Hartinger einen Strafstoß und sicherte den Gästen den ersten Zähler der Saison. (fhg)

Zorneding III: Frantz, Wortmann, F. Englmann, Pietrzak, Stocker, Hartinger, S. Englmann, Kapahnke, Perfler, Schonlau, Steinmaier - Tristl, Heinz, Bayer.

ASV Glonn II – FC Parsdorf II 2:0

Ein konkretes Saisonziel habe man ohnehin nicht ausgegeben, sagt ASV-Abteilungsleiter Jakob Stefer. „Aber so ein Auftaktsieg schadet ja nicht.“ Nach einer ereignisarmen, fahrigen ersten Hälfte, erfüllte sich Glonns 32-jähriger Routinier Ludwig Kögl einen Fußballertraum und erzielte sein erstes Tor im Herrenbereich (50.) „Wird jetzt natürlich teuer für ihn“, lacht Stefer. Kurz darauf erhöhte die Leihgabe aus der A-Jugend des ASV, Felix Spitzenberger, auf 2:0. Per Fernschuss gelang Parsdorf zwar der Anschluss (70.), „aber den Rest haben wir gut wegverteidigt“, freute sich Glonns Teamsprecher Raphael Gartner über einen „verdienten Arbeitssieg“ zum Einstand. (bj)

Glonn II: Schreiber, Bauer, M+J Kranner, Ametsbichler, Walter, Damm, Ehmann, Gartner, Spitzenberger, Irgmaier, Kögel; Senckenberg, Bachmann, Stephan.

FCP II: Huber, O.Held, Plowka, Seubert, Lehmann, Klepsch, Rohde, Konheiser, Hilger, Baier, Guba; ´Hetzel, Klepsch, Rosenberger, Kießling.

TSV Pliening/Landsham – FC Ebersberg II 4:3

Die Erleichterung war groß bei Pliening nachdem sie zwischenzeitlich eine 3:0-Führung verspielt hatten, gingen sie letztlich aber doch als Sieger vom Feld. Die Führung besorgten Moritz Märkl (7.), Dennis Mattusch (11.) und abermals Spielertrainer Märkl (32.). Doch der FCE kämpfte sich zurück. Dank des Treffers von Linus Steinke (40.) keimte noch kurz vor der Pause Hoffnung bei den Ebersbergern auf. Nach dem Seitenwechsel stellten Sebastian Frank (48.) und Sebastian Huber (54.) mit dem 3:3 alles auf Null. Plienings Märkl hatte aber noch ein Wörtchen mitzureden und markierte mit seinem dritten Treffer (70.) den 4:3-Endstand. (fhg)

Pliening: Hainala, Fleischer, Schindler, Stieglbauer, Te Heesen, König, Märkl, Mattusch, Zeidler, Röckelein, Zerak - Borzucki, Rötzer.

FCE II: Maric, Major, C. Huber, J. Huber, Ortmann, Pikta, Pries, Hartelt, S. Huber, Steinke, Dunsutcharit - Ambarzumjan, Frank.

TSV Egmating II – TSV Steinhöring II 4:3

Bereits in den ersten 60 Saison-Sekunden wurde im Hans-Heiler-Stadion der Ton für eine weitaus höherklassige Partie gesetzt als es die Verpackung C-Klasse vermuten ließ. Simon Ehmer verpasste die Gästeführung um Zentimeter, Georg Keller köpfte gegenüber zum 1:0 für die Heimelf ein, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde. „Steinhöring hat eigentlich in dieser Liga nix verloren, das war ein sehr gutes, sehr schnelles Spiel von beiden Seiten, wo wir die Abwehrfehler einfach besser ausgenutzt haben“, analysierte Georg Keller, der nach 15 Minuten schließlich den regulären Egmatinger Dosenöffner fand. Christian Zangl bestrafte einen dieser Steinhöringer Abwehr-Schnitzer mit dem 2:0 (20.), ehe Keller einen Querschläger abfing und Maxi Beer die 3:0-Pausenführung auflegte (25.). „Das war eigentlich kein 3:0-Spiel“, lobte Keller die kaltschnäuzige Egmatinger Entschlossenheit, die nach Anschlusstoren von Ehmer (47.) und Per Nonhoff (55.) ins Wanken geriet. Selbst nach einem „Traumtor-Schlenzer“ von Beer zum 4:2 (75.) verkomplizierte Hendrik Schlichs Zeitstrafe (78.) den TSV-Heimsieg erneut. Mehr Kapital als einen verwandelten Strafstoß durch Michael Eglseder (89.) konnte Steinhöring aus der Überlegenheit aber nicht schlagen. (bj)

Egmating II: Skroch, Bonten, Janotta, Kraut, K.Kratzer, Beer, Keller, Schlich, Zangl, Ngige, Dollwet; P.Kratzer, Gebrmeskel, Mayer, Pullara. Steinhöring II: Billmayr, Schiller, Maier, Riedel, Leitner, Ehmer, Juricevic, Nonhoff, Müller, Eglseder, Scholz; Braun, Kramlinger, Asböck, Dichtl.

(SG) Markt Schwaben II – TSV Waldtrudering III 1:2

In den Schlussminuten gab die Schwaben-Reserve um Übungsleiter Sebastian Gebhardt einen fast sicher geglaubten Heimsieg noch aus der Hand. Maxi Wagner hatte die SG Markt Schwaben II per Kopfball nach einer Standardsituation in Front gebracht (58.). Der 1:1-Ausgleich fiel nach einem Chip hinter die Schwabener Abwehrreihe (89.), der Waldtruderinger Siegtreffer nach einem Missverständnis in der SG-Abwehr (91.). Die letzten sechs Minuten verstrichen torlos. (bj)

Markt Schwaben II: Mühlbauer, Hilger, Haase, Stern, Wagner, Huber, Lerch, D.Beqiraj, Binjaku, Krasniqi, Tegas; Strohmaier, Burlefinger, Marr, Schwab, U.Beqiraj.