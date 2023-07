TSV Emmering empfängt Griesstätt und zwei ehemalige Regionalligaspieler

TSV-Dirigent Christian Kramlinger (re.) muss nach der Verletzung von (li.) Marcus Schütze umplanen. Dominik Lohmaier (Mi.) stünde bereit. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Zum Punktspielauftakt empfängt der TSV Emmering heute Abend um 19.30 Uhr im Pfarrbachstadion den DJK SV Griesstätt und erwartet keine einfache Aufgabe.

Emmering – Die Griesstätter realisierten den Sprung nach oben in die Kreisliga 1 über die Relegation und verfügen über eine ausgezeichnete Physis sowie zwei ehemalige Regionalligaspieler vom TSV 1860 Rosenheim. Der Klassenerhalt sollte für den Emmeringer Kontrahenten als Aufsteiger also durchaus machbar sein.

Eine Vielzahl an Testspielen absolvierte der TSV Emmering in den letzten Tagen noch zur punktgenauen Vorbereitung auf den Ligastart. Beim 8:0-Sieg gegen Kreisklassist FC Ebersberg am Mittwochabend kamen vornehmlich die Ergänzungsspieler sowie Akteure aus der Reserve zum Zug. Die Torschützen hießen dabei Alois Kirchlechner (2), Tobias Stellner, Thomas Köck, Dominik Lohmaier und Thomas Leykam (3).

Schütze, Laykam und Niedermaier fehlen gegen Griesstätt

Einen Tag zuvor war die Stammformation gegen den TSV Grafing gefordert und siegte mit 3:2 Toren (Marinus Riedl, Michael Niedermaier (2)). Durchaus also hoffnungsspendende Ergebnisse für die Herausforderung gegen Griesstätt. Dabei muss der TSV allerdings auf drei Akteure verzichten. Marcus Schütze verletzte sich gegen Grafing und wird einige Wochen ausfallen, Thomas Leykam und Josef Niedermaier sind beruflich verhindert.

Ansonsten zeigte sich Trainer Christian Kramlinger zufrieden mit der Vorbereitungsphase, monierte aber regelmäßig die fehlenden Torabschlüsse. Und das Verhalten bei den oftmals über Standards kassierten Gegentreffern. Die Frage, ob man dieses Manko nicht trainieren könne, verneinte Breu nicht: „Möchte man meinen.“

TSV Emmering zählt zu den Aufstiegsfavoriten

Aber Kramlinger wird für dieses Problem schon seine Lösungen finden, zudem sollte die Konzentration der Emmeringer Spieler mit Punktspielbeginn schon auf ein höheres Level geschaltet sein. Nach dem dritten Rang im Vorjahr und mit dem Aufstieg von Reichertsheim und Waldkraiburg erscheint ein Platz im vorderen Drittel schon beinahe als Pflicht für den sogar noch punktuell verstärkten Emmeringer Kader. „Es freuen sich auf alle Fälle alle auf den Auftakt.“ Mit dieser feinen Alliteration von Christian Breu geht der TSV Emmering guten Mutes in die Saison. (Christian Scharl)

1. Spieltag

TSV Emmering - DJK SV Griesstätt Fr. 19:30

ASV Großholzh. - TSV Brannenburg Fr. 20:00

SV Söchtenau - SV Westerndorf Sa. 14:00

SB DJK Rosenheim - ASV Au Sa. 14:00

SV Aschau/Inn - TSV Bad Endorf Sa. 15:00

SV Ostermünch. - TuS Prien Sa. 18:00

FC Grünthal - SV Schloßberg So. 14:00