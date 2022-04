Emmering: TSV zu Gast beim ASV Großholzhausen - Gäste wollen Serie ausbauen

Teilen

Die Flanke an den Mann bringen, das wollen Josef Niedermaier (r.) und der TSV Emmering auch heute Abend. © sro

Der ASV Großholzhausen empfängt den TSV Emmering. Für die Gäste ist der Klassenerhalt schon geregelt. Allerdings will der TSV seine Serie weiter fortsetzen.

ASV Großholzhausen – TSV Emmering 20:00

Großholzhausen - Als Sprecher des TSV Emmering befindet sich Manuel Sedlmaier im Saisonendspurt in einer irgendwie faden, aber doch sehr angenehmen Position wieder. Die branchenüblichen Kampfansagen, respektive Durchhalteparolen kann er sich getrost sparen. Der Klassenerhalt in der Kreisliga ist in trockenen Tüchern, und unter Trainer-Comebacker Christian Kramlinger gilt es „lediglich“ die Serie der Unbesiegbarkeit in den verbleibenden vier Partien fortzuführen. „Ich bin jedenfalls nicht unglücklich über diese Situation“, schmunzelt Sedlmaier die mager-bedrohliche Hinrundenbilanz von 16 Zählern nach 14 Spielen lässig weg. „Unser Ziel und Christians Anspruch ist es, alle vier Spiele zu gewinnen und niemanden auf die leichte Schulter zu nehmen.“ (Julian Betzl)