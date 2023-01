TSV Emmering wird nach Derby-Drama im Rosenheimer Traditionsturnier Dritter

Der grün-weiß geschminkte Block brüllte seinen TSV Emmering um Simon Wimmer (Mitte in Grün) nicht nur gegen Landesligist Wasserburg (rot) zum Gruppensieg, sondern auch gegen Rekordsieger 1860 Rosenheim auf einen starken Platz drei. © foto: franz ruprecht/OVB

Die Spannung war greifbar. Den TSV Emmering trennte beim Fußball-Hallenturnier um den Rosenheimer Sparkassenpokal nur ein erfolgreiches Siebenmeterschießen gegen den Lokalrivalen (und Partnerklub im Nachwuchsbereich) SV Ostermünchen vom Einzug ins Endspiel.

Emmering – Weil Martin Breu zum Auftakt am gegnerischen Torhüter scheiterte und im Anschluss alle weiteren Schützen die Nerven behielten, musste der TSV nun also auf seinen Schlussmann hoffen. Bei beiden vorangegangenen Siebenmetern hatte Emmerings Keeper Tobias Schütze bereits die Richtung geahnt, musste den Ball allerdings jeweils passieren lassen.

Beim dritten Ostermünchener Versuch war es soweit. Emmerings Nummer Eins bewegte sich erneut in die richtige Ecke und konnte den Schuss abwehren. Der zahlreich mitgereiste Emmeringer Anhang auf der Tribüne der Gabor-Halle freute sich lautstark. Der Traum von einer erneuten Endspielteilnahme, wie im Jahr 2016, schien wieder an Realität zu gewinnen. Doch dann unterbrach der Schiedsrichter den Emmeringer Jubel.

„Er ließ den Siebenmeter wiederholen, weil er davor noch nicht angepfiffen hatte“, beschrieb Emmerings Pressesprecher Manuel Sedlmaier die Szenerie. „Das war schon ein bisschen komisch. In der Halle war es so laut, da hat man eh fast keinen Pfiff gehört. Außerdem haben die Ostermünchener gar nicht reklamiert. Sie hätten es so hingenommen“, hatte Sedlmaier wenig Verständnis für die regelkonforme Entscheidung des Schiedsrichters.

Die zweite Möglichkeit ließ sich der SVO-Siebenmeterschütze dann nicht nehmen und besiegelte mit seinem Torerfolg das Emmeringer Ausscheiden. „Es ist sehr schade, dass wir es nicht ganz geschafft haben. Aber wir haben trotzdem einiges erreicht im Laufe des Turniers“, war Sedlmaier stolz auf die Kreisliga-Kicker des TSV.

Ungeschlagen auf Rang drei: Der TSV Emmering (stehend, v.l.) Trainer Christian Kramlinger, Marinus Riedl, Leo Böhm, Thomas Leykam, Tobias Schütze, Co-Trainer Andi Bauer sowie (kniend, v.l.) Simon Wimmer, Seppi Niedermaier, Christian Breu und Christof Kirchlechner. Nicht im Bild: Martin Breu. © foto: tsv emmering

Dazu hatte er auch allen Grund. Die Emmeringer hatten nämlich gleich zum Auftakt des Finalturniers an ihre überzeugenden Leistungen aus der Vor- und Zwischenrunde angeknüpft. Gegen den TuS Raubling (Bezirksliga) drehten die Grün-Weißen nach einem frühen Rückstand mächtig auf. Simon Wimmer und Christof Kirchlechner brachten den Kreisligisten vor dem zweiten und abschließenden Gruppenspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg (Landesliga) mit ihren Treffern zum 2:1-Sieg in eine gute Ausgangsposition – ein Unentschieden sollte der Mannschaft um Coach Christian Kramlinger damit zum Einzug ins Halbfinale genügen.

Auf Rechenspiele ließen sich die Emmeringer jedoch erst gar nicht ein und begannen, die Wasserburger Löwen offensiv anzulaufen. Christian Breus Doppelpack brachte den TSV auf die Siegerstraße. Kirchlechner und Marinus Riedl legten nach, sodass am Ende ein ungefährdeter 4:0-Erfolg den Gruppensieg bedeutete.

Im Halbfinale kam es dann zum Drama gegen den SV Ostermünchen. Nach einem 1:1-Remis (Torschütze: Simon Wimmer) nach regulärer Spielzeit mussten sich die Emmeringer im bereits beschriebenen Siebenmeterschießen letztlich geschlagen geben. „Das gesamte Turnier war dennoch eine super Sache. Wir haben geilen Hallenfußball gespielt und einigen höherklassigen Teams Paroli geboten“, zog Sedlmaier ein positives Fazit.

Im Spiel um den dritten Platz bekam dies auch noch der Rekordgewinner des Sparkassenpokals zu spüren, der Bayernligist TSV 1860 Rosenheim. Emmering behielt mit 2:1 – Tore durch Kirchlechner und Leykam – die Oberhand und durfte sich von seinen rund 300 mitgereisten Anhängern feiern lassen.

Letztendlich drückte also nicht nur Überraschungs-Finalsieger Raubling (7:3 gegen Ostermünchen) der 43. Ausgabe des Turniers seinen Stempel auf. Auch der TSV Emmering hinterließ erneut einen bleibenden Eindruck. (Florian Hennig)