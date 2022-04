Ende der Durststrecke: TSV Aßling gelingt der erste Sieg in 2022

Die Fußballerinnen des TSV Aßling hatten endlich wieder Grund zum Jubeln. © TSV Aßling/David Urban

Die Fußballerinnen des TSV Aßling haben mit 4:0 gegen Neubeuern gewonnen. Torjägerin Sandra Funkenhauser zeigte sich nach dem ersten Sieg des Jahres erleichtert.

Aßling – Im fünften Anlauf haben es Aßlings Bezirksliga-Fußballerinnen endlich geschafft. „Spielerisch ist zwar noch Luft nach oben, aber diesmal sind wir mit dem Ergebnis vollauf zufrieden und haben endlich die ersten drei Punkte im neuen Jahr geholt“, freute sich Top-Torjägerin Sandra Funkenhauser darüber hinaus, dass sie beim 4:0-Auswärtssieg in Neubeuern bereits nach acht Minuten ihre persönliche „kleine Durststrecke“ beenden konnte.

Obwohl die Heimelf über 90 Minuten kaum ernsthaft Torgefahr entwickeln konnte, war Aßlings Trainer grundsätzlich mit der Spielanlage der Gäste zufrieden. „Man hat sofort gemerkt, dass uns die drei Wechselmöglichkeiten gutgetan haben“, sagte Laszlo Ziegler, der aber bereits am Samstag wieder auf viel Glück in der „Personal-Lotterie“ hoffen muss, um in Bad Aibling überhaupt eine komplette Elf stellen zu können (Anstoß 15 Uhr). Umso wichtiger seien die drei weiteren Tore von Miriam Geißinger-Sowa (31.), Lina Raithel (72.) sowie Funkenhausers Freistoß-Aufsetzer (86.) für die Aßlinger Moral und nicht zuletzt den Spaßfaktor gewesen. (Julian Betzl)

Aßling: Brandmüller, Deliano, Henke, Riedl, Klostermeier, Funkenhauser, Gründler, Resch, Geißinger-Sowa, Limberger, Raithel; Loidl, Geißinger, Weichinger.