SC Baldham-Vaterstetten: Entwickler-Stolz in der Niederlage

Die Mädels des SCBV waren enorm ersatzgeschwächt. © Hecken

Eine kleine Erkältungswelle hatte den Kader des Frauen-Kreisligisten SC Baldham-Vaterstetten spürbar ausgedünnt.

Vaterstetten – Doch anstatt sich mit der improvisierten Neu-Formation gegen den Tabellenzweiten aus Haar einzuigeln, trat Anna Kreißl die Flucht nach vorne an und erzielte nach sehenswertem Sololauf die 1:0-Führung (5.).

„Bis zur Pause hat uns Haar danach allerdings überrollt“, staunte SCBV-Coach Stefan Schunck über „den mit Abstand stärksten Gegner mit 15 technisch extrem starken Spielerinnen.“ Mit Bezirksliga-tauglichen Ballstafetten sorgten die Gäste bereits zur Pause für klare Verhältnisse – 1:4. Von Frust keine Spur in der Baldhamer Kabine. Vielmehr purer Trainer-Stolz. „Als ich vor zwei Jahren mit diesem Team angefangen habe, wurde jeder Ball noch nach vorne gebolzt“, so Schunck. „Jetzt versuchen wir auch gegen einen so starken Gegner alles spielerisch, geben uns nie auf und konnten die zweite Halbzeit sogar ausgeglichen gestalten.“

Auch nach Toren. Dem 1:5 (60.) ließ Anna Kreißl den verdienten zweiten SCBV-Treffer folgen (85.). Das Wichtigste für Schunck: „Wir können trotz 2:5 den Platz wieder erhobenen Hauptes verlassen.“ (Julian Betzl)

SC Baldham-Vaterstetten: Obermeier, Lämmle, Weinehl, Mayer, Kreißl, Sieger, Sarfert, Schmidt, Fleischmann, Zeilhofer, Hemauer; Negro, von Stein, Finzel.